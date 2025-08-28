¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬6È¯´°¾¡¤Çº£µ¨¸ø¼°Àï½éÇòÀ±!! »°ãø·°¤é¼çÎÏÁÈ²¹Â¸¤Ç¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ2²óÀï¤òÆÍÇË
[8.27 ¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ ¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É 0-6 ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó]
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï27Æü¡¢¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×2²óÀï¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É(2ÉôÁêÅö)Àï¤Ç6-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢º£µ¨¸ø¼°Àï½éÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£31Æü¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤«¤éÂç¤¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊÑ¤¨¡¢MF»°ãø·°¤Ê¤É¼çÎÏÁÈ¤Ï·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤ÏÁ°È¾13Ê¬¡£MF¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À¤¬Ãæ±û¤òÆÍÇË¤·¤Æ±¦¤ËÍÂ¤±¡¢DF¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤ÈÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ëº¸¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Á°È¾20Ê¬¡¢¥°¥ë¥À¤¬Ãæ±û¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Çº¸Â¤ò¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¸åÈ¾15Ê¬¡¢MF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç3ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏFW¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹¡¦¥Ä¥£¥Þ¥¹¤¬Æ±27Ê¬¤ÈÆ±32Ê¬¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÆÀÅÀ¤·¡¢5-0¡£¥Æ¥£¥Þ¥¹¤Ï²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾41Ê¬¤Ë¤ÏFW¥È¥à¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬6-0¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ï1Ê¬1ÇÔ¤È½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ3Æü¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï27Æü¡¢¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×2²óÀï¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É(2ÉôÁêÅö)Àï¤Ç6-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢º£µ¨¸ø¼°Àï½éÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£31Æü¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤«¤éÂç¤¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊÑ¤¨¡¢MF»°ãø·°¤Ê¤É¼çÎÏÁÈ¤Ï·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤ÏÁ°È¾13Ê¬¡£MF¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À¤¬Ãæ±û¤òÆÍÇË¤·¤Æ±¦¤ËÍÂ¤±¡¢DF¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤ÈÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ëº¸¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¸åÈ¾15Ê¬¡¢MF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç3ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏFW¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹¡¦¥Ä¥£¥Þ¥¹¤¬Æ±27Ê¬¤ÈÆ±32Ê¬¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÆÀÅÀ¤·¡¢5-0¡£¥Æ¥£¥Þ¥¹¤Ï²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾41Ê¬¤Ë¤ÏFW¥È¥à¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬6-0¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ï1Ê¬1ÇÔ¤È½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ3Æü¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£