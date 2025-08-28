Snow Man・深澤辰哉「運動神経はいいのに…」 メンバーで球技だけができない人物を打ち明ける

本日8月28日（木）の『楽しく学ぶ！世界動画ニュース』は、「衝撃！国宝級スゴ技大集合SP」と題した2時間スペシャル。

9月2日（木）に最終回を迎えるドラマ『誘拐の日』に出演中の深澤辰哉（Snow Man）をゲストに迎えて放送される。

【映像】松村沙友理「え!?そんなに？」 8キロ先までズームできる最新防犯カメラに驚き

「世界の国宝級スゴ技」と題したブロックでは、その名のとおり、世界の超スゴ技をおさめた動画が集結する。

棒の両端を仲間2人に持ってもらって、懸垂に励む男性。ところが、棒を支える男性2人がスクワットをしており、そのタイミングにあわせて懸垂を行っているため、誰がどんな力を入れているのかわからない摩訶不思議な動画となって…。

「国宝級ポンコツさん大集合」のブロックでは、思わず「なんでそうなるの!?」とツッコみたくなる動画がめじろ押し。

何度トライしてもサッカーボールを蹴ることができない男性は、蹴れども蹴れどもボールにかすりもせず…。これを見た深澤は、「（Snow Manの）メンバーの佐久間（大介）も運動神経はいいのに球技だけができないので、ホントにこうなります！」と打ち明ける。

◆影絵集団に深澤辰哉も大興奮！

また、イギリスの有名オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』で優勝した、ハンガリー出身の影絵パフォーマンスグループにも注目する。

影絵とデジタルを融合させた斬新な演出に、世界中が大絶賛。圧巻のパフォーマンスに、深澤も「影絵を昔やっていまして、影絵って光の当たる角度で大きさが変わる。（この人たちは）相当練習してる、すごい！」と自分の経験を重ねて感嘆する。

番組では、日本のスゴ技にもスポットを当てるほか、ギネス世界記録に挑む超人技や、“国宝級スゴ腕”のフランス警察に密着した映像なども紹介される。