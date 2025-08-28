

共働きが当たり前になったライフスタイルの変化が年金に与える影響は大きい（写真：buritora／pixta）

学生と話すと、多くの学生、いやほとんどの学生が、「この授業を受けるまで、正直、年金はあてにならないと思っていた」と言う。それを聞くこちらも正直に言えば、「年金に関してもっと楽に生きていけるのにもったいないな」と思えてくる。

もし彼らが、将来の年金は大丈夫かもと思うことができれば、社会のいろんな面で好循環が起こるのにという思いもある。そこで、年金に関して、少し明るい話をしてみようと思う。

分布推計が示す将来の年金改善

次の図をみてもらいたい。これは、公的年金の2024年財政検証の試算結果であり、同じ年度に生まれた人たちの給付額の分布を示すために「分布推計」と呼ばれている。





棒グラフの一番左は、1959年度生まれで2024年度に65歳を迎えた人たちの年金額の分布である。65歳時点での年金月額は、5万円未満が6.4％、5〜7万円が12.2％、7〜10万円が25.8％となっている。もちろん、受給開始を繰り下げることも可能だが、ここでは65歳時点での受給額として示している。

この図の給付額はすべて、将来のインフレ影響などを除いた2024年度価格として統一されている。ここで、月額10万円未満を「低年金者」とすると、1959年度生まれでは全体の44.4％を占める。それでは、これ以降に生まれた世代はどうか。

10万円未満の低年金者の割合は出生年が後になるほど減少することがわかり、その傾向に例外となる世代はない。たとえば1974年度生まれの就職氷河期世代も低年金者の割合は前の世代よりは少ない。

2024年度に65歳となった世代のデータは実績値だが、それ以降の世代は将来見込みであり、賃金上昇率や積立金運用に関する経済前提によって変動する。

上図に示したのは、過去30年と同程度の低成長を前提とした「過去30年投影ケース」のものであり、仮に経済が順調に成長する「成長型経済移行・継続ケース」では、下図のように2004年度生まれ（棒グラフ右端）の月額10万円未満の低年金者は2.6％になる（「過去30年投影ケース」では24.4％）。





世の中では、「少子高齢化でモデル年金の所得代替率は下がる」という説明がなされている。そうであるのに、なぜ分布推計では、将来世代ほど給付水準が上がるのか。「ライフスタイルの変化が年金の未来を明るくする」では、その理由を「モデル年金」と「分布推計」の違いによって説明していたが、ここでは別の角度から簡潔に説明する。

賃金のサブシステムとしての社会保険

賃金は、病気、失業、引退という「支出の膨張」や「収入の途絶」を伴う生活リスクに対して脆弱である。さらに、親の介護や子育てといったライフイベントを契機とする支出増、収入減にも十分に対応できない。なぜなら賃金は、生きていくうえで生じる、そのような支出の膨張や収入の途絶に配慮して、増えたり支払われ続けたりすることはないからだ。そのため、生涯を通じた安定的な生活保障システムとして、賃金は不完全である。

これが、賃金システムが一般化する歴史の中で、多くの労働者は貧困リスクに直面してきた最大の理由である。

こうした課題に応える形で、日本を含む多くの国々は、賃金の欠陥を補う「サブシステム」として被用者保険を整備してきた。賃金と被用者保険という賃金のサブシステムを組み合わせた分配システムに変えることで、貧困に陥る人を減らす防貧機能、すなわちセーフティネットの強化を図ってきたのである。

誰もが高齢期に支出を膨張させる医療、介護などについては、若いときから保険料拠出の形で支出を前倒しで行うことにより、高齢期には保険給付の形で自己負担の支出を減らすことができる。社会保険は、生涯を通した「消費の平準化」(consumption smoothing)を実現させることによって、生活保障の機能をはたしているとも言える。

他方、日本では、男女平等や正規・非正規の格差是正を求める労働市場の改革、子育て・介護と仕事の両立支援、さらに厚生年金をはじめとする被用者保険の非正規雇用への適用拡大を、苦労しながらも進めてきた。並行して、さまざまな要因によって人々の意識も変化し、男女ともにライフスタイルは過去と比べて大きく様変わりしてきた。

このライフスタイルの変化は、より多くの人が賃金のサブシステムとしての被用者保険に自然に加入する社会への変化と結びつき、その結果、収入途絶や支出膨張といった生活リスクに対する社会全体での防貧機能が向上した。

そのことを、年金に関しては「分布推計」が、低年金者の減少という形で明らかにしたのである。対してこうした社会の変動は、モデル年金（夫が40年就業の専業主婦がいる世帯の年金額）には反映されない。拙稿「『さらばモデル年金』誰も知らない財政検証の進化」には、「モデル年金では女性はずっと専業主婦で3号のままです。モデル年金からは、今を生きる若い人たちが自分の将来を知ることができない」と書いている。

国民年金制度における被用者保険加入者の正式名称は、「国民年金第2号被保険者」である。ちなみに自営業者や農家、無職者、一部の非正規雇用が加入する、定額拠出・定額給付の国民年金は「国民年金第1号」、専業主婦が加入するのは「国民年金第3号」だ。

第2号被保険者の割合をみると、1990年からも相当に増えており、それだけ、国全体での防貧機能の高まりを示している。





上図では2030年以降の見通しに関しては、「過去30年投影（労働参加漸進）」となっているが、「成長型経済移行・継続（労働参加進展）」ケースの第2号被保険者の割合は、2030年以降、上図より約3ポイント高くなる。ちなみに2020年以前の実績については、2004年年金改革時に試算された将来の第2号被保険者見通しに比べ、実際は高めに推移している。

実際に即した「年金の将来展望」とは

分布推計は、基礎年金（国民年金第1号と同額）の上に自分の現役時の賃金に比例する年金を上乗せする厚生年金の力によって、過去の世代とは異なるライフスタイルを持つ若い世代の年金受給見通しが明るくなることを示している。

今後、厚生年金には全体の年金被保険者の7割以上が加入すると見込まれている。厚生年金の役割を理解する人たちは、より多くの人がこの制度を利用できるよう、厚生年金の適用拡大こそが日本の年金政策の中で最も重要な施策であると論じ続けてきた。

さらに制度の構造上、適用拡大は基礎年金の底上げに直結し、しかも底上げに必要となる国庫負担も節約できるため、底上げの最も現実的な手段としても評価されてきた（適用拡大により、一部の1号被保険者が2号に移行する。その結果、残る1号被保険者1人当たりの積立金が増え、積立金が長持ちすることで基礎年金の給付水準が高まる）。

現在の20〜30代は65歳で完全引退するとは考えにくい。65歳時点での年金額を基にした分布推計を上回って、厚生年金加入期間が延びる可能性が高い。その分、将来の年金額は一層高くなる。

他方、分布推計を見ると、過去には厚生年金の恩恵を受けられた人が限られており、低年金者が少なくなかったこともわかる。つまり「今の高齢者は逃げ切り世代」「世代間格差」といった一般的なイメージは、公的年金の歴史的な実態とは必ずしも重ならないことを示唆している。

こうしたこともあり、今年6月23日の第21回全世代型社会保障構築会議でも、政治家や社会保障担当の官僚たちに対し、「政治・政策に関わる皆さんには、この国の年金制度が持つ構造的な強さに、もう少し自信を持っていただきたい」と、自然に発言することになる。

あの日の会議では、次のように話している。

日本の年金に自信を持とう

こども未来戦略には、「将来に明るい希望を持てる社会をつくらない限り、少子化トレンドの反転はかなわない」とありまして、私はこの文言に深く共感をしています。そして、若い人たちの将来への希望を曇らせている一因というものに年金不安があると考えています。･･･政治、政策に関わる皆さんには、この国の年金制度が持つ構造的な強さにもう少し自信を持っていただきたいと思います。私は将来世代の年金が今よりも改善されるという見通しをみんなで共有して、それを信じて政策を進めることが若い人たちの希望にもつながり、ひいては『こども未来戦略』に記されているように少子化トレンドの反転にも資すると考えています。

残された課題とは何か

もちろん課題はある。

2018年頃から、勤労者には勤労者に相応しい被用者保険を保障することは「勤労者皆保険」と呼ばれていた。そして2022年12月にまとめられた全世代型社会保障構築会議の報告書は、「勤労者皆保険の実現に向けた取組」の工程として、 次の4つを挙げていた。

 短時間労働者への被用者保険の適用拡大（企業規模要件の撤廃など）

 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消

 週所定労働時間20時間未満の労働者、常時5人未満を使用する個人事業所への被用者保険の適用拡大

 フリーランス・ギグワーカーの社会保険の適用の在り方の整理

これらはいずれも基礎年金の底上げに資する施策でもある。構築会議の報告書には、勤労者皆保険に向けて「被用者保険の適用拡大を更に進めていくにあたっては、マイナンバー制度を含め、デジタル技術の積極的な活用を図る」とも記されていた。勤労者皆保険はまだ道半ばにあり、実現に向けた改革の加速が求められている。

（権丈 善一 ： 慶應義塾大学商学部教授）