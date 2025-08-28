『パウ・パトロール』ラブルが映画で大活躍！ 『ラブル＆クルー IN シアター』11.14公開決定
アニメ『パウ・パトロール』のスピンオフ・シリーズ『ラブル＆クルー』を映画館で楽しめる特別企画上映イベント『ラブル＆クルー IN シアター』が、11月14日より全国公開されることが決定。あわせて、メインビジュアルが解禁された。
【動画】工事大好き・ラブルが大活躍『ラブル＆クルー IN シアター』場面写真ギャラリー
『ラブル＆クルー』は、スピンマスターが制作しているアニメ『パウ・パトロール』のスピンオフ・シリーズ。『パウ・パトロール』に登場するラブルとクルー（仲間たち）が力を合わせて、ビルダー・タウンで必要なものを何でも修理し、建設していくお話だ。
ビルダー・タウンでは、建築や修理、補修、塗装など、さまざまな作業が常に求められている。発展を続けるこの町では、空港や駅、橋、トンネル、学校、消防署、公園といった大規模施設の整備も進めなければならない。そんな中、工事が大好きなラブルと仲間たち「ラブル＆クルー」が、街に欠かせないものを次々と作り上げ、みんなを笑顔にしていく。
特別企画上映イベント『ラブル＆クルー IN シアター』では、日本で放送されていないアニメ『ラブル＆クルー』から2本のエピソードを初公開。さらに映画館が初めての子どもたちでも楽しめるよう、館内の照明や音量にも工夫が施されている。声を出したり、途中で席を立ったりしても大丈夫。今年が映画館デビューになる子どもたちもみんな仲間。「ラブル＆クルー」と一緒に楽しい思い出を作ってもらうことを目的としている。
また、本作の上映とともに、11月15日より『ラブル＆クルー』の玩具がタカラトミーから発売される。クルーたちのビークル、フィギュアが多数ラインナップ。DXクルーブルドーザーとDXクルーダンプはライト＆サウンドが楽しめる。建設遊びをリアルに楽しめるお砂付きの商品も登場する。
さらに、『ラブル＆クルー』のテレビアニメ放送も決定した。2026年1月からテレ東系にて放送がスタートする。
特別企画上映イベント『ラブル＆クルー IN シアター』は、11月14日より全国公開。
