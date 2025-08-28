土曜ドラマ『良いこと悪いこと』13人のキャスト

　新土曜ドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）が、10月期に放送されることが決定。あわせて、謎に包まれた13人のキャストが顔を「プロフィール帳」で隠した異例のビジュアルが解禁された。

　本作は、予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。

　あなたは、いい子ですか？　わるい子ですか？　同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために？　事件を止めるため動き出した2人の同級生。しかし彼らにも秘密があり…。

　今回発表されたのは、全員が顔を「プロフィール帳」で隠した異例のビジュアル。彼らが一体誰なのか、本人へとつながるヒントは、その「プロフィール帳」の中に隠されているかも…。あなたの推理力で、隠された13人の「顔」を暴き出せるかも。

　新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』は、日本テレビ系にて10月期より毎週土曜21時放送。