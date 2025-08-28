元櫻坂46・原田葵アナ、かわいすぎる浴衣姿が話題「可愛すぎる大好き」「浴衣美人で可愛いよ」
フジテレビの原田葵アナウンサーが、28日までにインスタグラムを更新。かわいい浴衣姿の近影をアップし反響が集まっている。
【別カット】美人女子アナたちの眼福すぎる浴衣姿（ほか5枚）
バラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）の木曜レギュラーを務めている原田アナは「毎年浴衣を着られて嬉しい 写真は勝野アナが撮ってくれました 先輩に感謝」とつづり、スタジオで撮影したオフショットを多数公開。髪をお団子にまとめた原田アナの浴衣姿はとてもかわいらしく、別のカットではアナウンサー仲間との集合ショットも収められていた。
この投稿にファンからは「葵ちゃんが一番の浴衣美人で可愛いよ」「葵ちゃん、超可愛い 大好き」「まだまだ現役アイドルでいける可愛さ」「かわいいお団子かわいい」など、絶賛の声が集まっている。
■原田葵（はらだ あおい）
2000年5月7日生まれ。東京都出身。出身校は法政大学社会学部。2022年に櫻坂46を卒業し、2023年にフジテレビに入社した。
引用：「原田葵」インスタグラム（＠harada_aoi_）
【別カット】美人女子アナたちの眼福すぎる浴衣姿（ほか5枚）
バラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）の木曜レギュラーを務めている原田アナは「毎年浴衣を着られて嬉しい 写真は勝野アナが撮ってくれました 先輩に感謝」とつづり、スタジオで撮影したオフショットを多数公開。髪をお団子にまとめた原田アナの浴衣姿はとてもかわいらしく、別のカットではアナウンサー仲間との集合ショットも収められていた。
■原田葵（はらだ あおい）
2000年5月7日生まれ。東京都出身。出身校は法政大学社会学部。2022年に櫻坂46を卒業し、2023年にフジテレビに入社した。
引用：「原田葵」インスタグラム（＠harada_aoi_）