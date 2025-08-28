この記事をまとめると ■「GIIAS2025」でホンダはプレリュード・プロトタイプをインドネシア初公開した ■インドネシアでは3列シートをもつMPVが好まれている ■ホンダがインドネシアでプレリュードをどうプロモーションしていくかに注目

インドネシアでプレリュードを初披露

2025年7月24日から8月3日の会期で開催された「GIIAS2025（ガイキンド・インドネシア国際オートショー2025）」にて、ホンダが「プレリュード・プロトタイプ」をインドネシア初公開した。

プロトタイプということでドアはロックされ、さらに壇上に柵を設けての展示ということもあって、同時にインドネシアで正式発売されたステップワゴンe:HEVのほうが、ドアを開け乗り込むこともできたこともあっり、地元インドネシアメディアはステップワゴンに注目。プレリュードはほとんどスルー状態となっていたのがとても印象的であった。

また、久しぶりにショー会場に戻ってきたフォードは、2.3リッター4気筒エンジンを搭載する、「フォード・マスタング・エコブースト」のインドネシアデビューをプレスカンファレンスで発表したが、その後の一般公開日も含め、あくまで個人的な印象なのだが、盛り上がりに欠ける印象を受けた。

インドネシアではセダンというボディスタイルがぜいたくの象徴となり、セダンというだけで奢侈税（ぜいたく税）がほかのボディタイプより高くなっている。また、そもそも3世代同居も当たり前という大家族で居住することも多く、3列シートをもつMPV（多目的車）が好まれている。

さらにここ数年は、世界市場のトレンドと同じようにクロスオーバーSUVの人気が高まっている。もちろん、クルマ好きのなかにはクーペスタイルを支持するひともいるのは間違いないが、「若いころクーペに乗っていて、彼女とドライブデートに出かけていた」といった哀愁をもつオジサン世代はほとんど皆無といっていい状況のように見える。

ホンダはインドネシアでどうブランドをプロモーションするのか

筆者は毎年ジャカルタを訪れているが、年々目に見えて国民生活が豊かになっていることを強く感じている。都市部を中心にライフスタイルの多様化も進んでいるので、そこにクーペモデルの商機があるといわれれば、それを否定する気はない。

メルセデス・ベンツもショー会場でAMG CLE 53 カブリオレを発表しているが、価格は29億ルピア（約2640万円）となるので、間違いなくプレリュードとはターゲットユーザーは異なっている。ちなみにマスタングは19億6400万ルピア（約1788万円）となっている。

プレリュードは、メルセデス・ベンツやマスタングユーザーほど高所得層ではなく、外資系企業などある程度高い所得を保証される職場に勤務する若い中産階級あたりを狙っているのかもしれないが、そもそもインドネシアに限らず、若い世代がクーペを選択するというのは限定的となり、クロスオーバーSUVやミニバンを選択することになるだろう。

今回のプロトタイプの発表は、ホンダもインドネシアでのプレリュードの量販ありきで行っているものと考える。販売トップのトヨタはGR86、GRスープラをインドネシアでもラインアップし、さらにGRヤリスやGRカローラも販売しており、単にクーペというのではなく「GR」というブランドも含めてモータースポーツに積極的に取り組む姿勢をアピールしている。

すでにインドネシアでシビックタイプRをラインアップしているホンダであるが、トヨタのように「GR」をシリーズとして展開してそれを前面に押し出していくのか、それとも歴代プレリュードの年表でも作って「北米で大ヒットし、さらに日本でもデートカーとして一世を風靡した」とアピールするのか、はたまた歴代モデルを並べて大々的に正式デビューさせるといった仕掛けを用意するのか、ホンダもそのあたりはしっかり考えているはずであろう。

ホンダというブランドのアピールのひとつとしてプレリュードを必要としているのかもしれない。