◆中京２歳Ｓ追い切り（８月２７日、栗東トレセン）

第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（同、中京）の追い切りが２７日、各地で行われた。スターアニスは栗東・坂路で躍動感ある走りを披露した。

豪快なフットワークが際立った。スターアニスは栗東・坂路を単走。体全体を大きく使った躍動感あるフォームで力強くウッドチップを蹴り上げ、５３秒９―１１秒９をマークした。乗り手の進路を切り替える指示に素早く従う操縦性の高さも見せ、高野調教師は「時計も動きもいいと思う。こんなに（時計を）出すつもりはなかったけど、出来の良さや能力で出てしまいますね」と手応えを隠しきれない様子だ。

小倉・芝１２００メートルの新馬戦は出遅れた上に二の脚がつかず、後方からの競馬になったが、上がり最速タイ３４秒５を計時して能力の一端を示した。中１週で臨んだ前走が好位で流れに乗り、他馬とは全く違う脚いろで突き抜けて７馬身差の快勝。勝ち時計１分８秒０も、前週に行われた古馬重賞の北九州記念に０秒２差と迫る優秀なものだった。「前走は（馬体が絞れすぎて）正しい姿ではないように思えたが、思ったよりいいパフォーマンスで走っていた。今は正しい姿でよりパワーがみなぎっている」とトレーナー。使った上積みも十分だ。

母エピセアロームは１１年小倉２歳Ｓ、１２年セントウルＳを制覇。早い時期から力を出せる血統だ。「状態は間違いなくいい。チャンスはものにしてあげたいですね」と指揮官。素質あふれる良血馬が、母と同じデビュー３戦目で重賞初勝利をつかみ取る。（山本 理貴）