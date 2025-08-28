陸上女子８００メートルの日本記録保持者・久保凛（１７）＝東大阪大敬愛高＝が２７日、長野・菅平高原での合宿を公開した。初の代表入りが有力な東京世界陸上（９月１３日開幕、東京・国立競技場）へ「ファイナルに残れるように頑張りたい。残れたら、メダルを狙う」と言葉に力を込めた。

大舞台を前に、同い年のいとこから刺激を受けた。２１日には、サッカー日本代表ＭＦ久保建英（２４）＝Ｒソシエダード＝の弟・瑛史（えいじ、１７）がスペインから帰国し、Ｊ１のＣ大阪に加入することが発表された。「同じように世界、トップを目指している。競技は違うが、いとこが頑張っているからこそ自分も頑張ろうっていう気持ちになれます」と笑顔で、うれしいニュースを受け止めた。

久保も小学１年から６年間、サッカーに熱中。本格的に陸上を始めたのは中学１年からだ。８００メートルのレースではスタート直後の位置取りや判断力、瞬発力が問われる。「（集団走で）ゴチャゴチャってなったり、相手が来たときに瞬時に対応できる力は、サッカーで身についた視野の広さが生きてきているのかな」と明かす。世界陸上では国内にはない激しい展開も予想される。「その視野を生かして。油断してしまうと抜かれて離されてしまうので、先頭に食らいついてしっかり走りたい」と気合を入れ直した。

菅平合宿は今季４度目。日本新記録（１分５９秒５２）を樹立して２連覇した７月の日本選手権（東京・国立競技場）前にも行った。標高約１３００メートルの高地であることから「心肺機能の面でもしっかり鍛えられる」と手応え。７月末の全国高校総体（広島）で３連覇後は左脚に軽度の肉離れを起こし、約１週間走れなかった。入念な治療やリハビリで徐々に回復。「予想以上にうまく調子も戻せている」。世陸８００メートル予選の９月１８日にまず照準を合わせる。（手島 莉子）

◆女子８００メートルの世界陸上日程 ９月１８日の午後７時５５分から予選、１９日の午後８時４５分から準決勝、大会最終日となる２１日の午後７時３５分から決勝が行われる。