北朝鮮による拉致被害者・曽我ひとみさんが27日、都内で初めて一人で講演を行いました。講演の後に直接、お話をうかがいました。

◇

拉致被害者の曽我ひとみさん。

藤井貴彦キャスター

「今どんな思いでいて（日本政府に）何をしてもらいたい？」

拉致被害者 曽我ひとみさん（66）

「私にとっては世界で一人しかいない大好きな母に一日も早く会いたいと、心から願ってます」

47年前の1978年8月、母・ミヨシさんとともに北朝鮮に拉致されたひとみさん。当時19歳でした。拉致された瞬間から、母とは離れ離れに。

20年以上が経過し、2002年。ひとみさんは日本へ帰国することができましたが、母・ミヨシさんの行方は、今もわかっていません。

◇

拉致被害者の帰国を願い政府に訴え続ける中、27日に初めて東京での単独講演を行ったひとみさん。会場には約600人が集まりました。

いつでも思うのは、93歳の母親のこと。そんなひとみさんが、肌身離さず身につけていたのは…。

拉致被害者 曽我ひとみさん（66）

「拉致をされた日もこの時計をはめていて、北朝鮮にいる24年間もずっと母と同じように思って、ずっと大切にしていました」

「日本に帰ってきて、きれいにまた全部直してもらって、それで今こうしてまた動き出しているので、母もきっと元気でいると私は思っています」

藤井キャスター

「その時計は日付も見られる？」

拉致被害者 曽我ひとみさん（66）

「日付見られます」

藤井キャスター

「拉致された時系列を、この時計で知ることができた？」

拉致被害者 曽我ひとみさん（66）

「そうです」

藤井キャスター

「もしこのお母さんからもらった時計がなければ、一体、船の間、何時間移動したのか、今日が何日なのかわからなかった？」

拉致被害者 曽我ひとみさん（66）

「そうですね。わかりませんでしたね」

藤井キャスター

「いつも左腕にお母さまを感じていると思っていいでしょうか？」

拉致被害者 曽我ひとみさん（66）

「そうです、本当にこの時計にいろんなことを話しかけたりしています。私も母に会うために頑張りますので、母にも絶対に最後まで諦めずにいてほしいということを、本当に心から伝えたいと思っています」

藤井キャスター

「拉致被害者や家族の高齢化も進んでいます。今、思うことは？」

拉致被害者 曽我ひとみさん（66）

「ご家族も親世代で今いられるのが横田早紀江さんお一人になってしまいました。（横田）滋さんはめぐみさんに会うことがかなわなかったのですが、必ず早紀江さんには、めぐみさんに会ってほしいと願っていますし、1年1年、年を取る度にやっぱり人って弱気になってしまいますけど、でも会えることを信じて諦めずに、しっかりと待っていてほしいなと、早紀江さんにはそう伝えたいです」

政府認定の拉致被害者17人のうち、ひとみさんを含む5人は帰国。いまだ12人は帰国を果たせていません。さらに“拉致の可能性”が排除できない行方不明者は、871人にのぼります。

しかし、北朝鮮は「拉致問題は解決済み」と主張し続け、日朝首脳会談は20年以上、行われていません。

拉致被害者 曽我ひとみさん（66）

「トップがしっかりと机を椅子を並べて交渉して、1日も早い帰国のために全力で交渉してほしいと思っています。この後のことを背負っていくのは若い世代だと思うので、こんなにも長い、半世紀近くにもなったのに、まだ解決もせず、家族が毎日毎日、涙を流しながら待っていることを、まず知ってほしい」

対談の終わりにひとみさんは、拉致問題の解決を願う手作りの「ブルーリボン」を私たちにも…。

拉致被害者 曽我ひとみさん（66）

「少しでも拉致問題に関心を持ってもらって、風化しないように、どこかでつなげていってほしいなって心から今、願っています」

◇

藤井キャスター

「李光人さん、どう見ましたか？」

板垣李光人さん（俳優・『news zero』水曜パートナー）

「曽我さんがお話しされている一言一言が本当に強くて、この後を背負っていくのは若い世代だとおっしゃっていたのが、とても印象的でした」

「僕は生まれた年が、ちょうど曽我さんが帰国された年なんですね。そんな僕らが拉致事件に関しては被害者がいて、またこうして家族の帰りを待たれている人がいらっしゃるということは、決して忘れてはいけないなと思いました」

藤井キャスター

「今、皆さんの大切な人を思い浮かべてもらって、ある日突然、拉致されていなくなって、47年一度も会えていないことを想像してみてください。左手につけた時計は、前に動き続けています。ブルーのリボンは、決して諦めない決意です。拉致問題は、今も続いている深刻な問題であることを覚えておいてください」

（8月27日放送『news zero』より）