　28日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2442枚だった。うちコールの出来高が1287枚と、プットの1155枚を上回った。コールの出来高トップは4万5000円の389枚（1円高47円）。プットの出来高トップは4万円の114枚（5円安120円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　 0　　　 1　　50000　
　　 8　　　 0　　　 2　　49000　
　　 7　　　 0　　　 3　　48000　
　　34　　　 0　　　 6　　47000　
　　45　　　-1　　　11　　46250　
　　80　　　+1　　　15　　46000　
　　13　　　+1　　　20　　45750　
　　 5　　　-1　　　22　　45625　
　　24　　　+5　　　30　　45500　
　　 9　　　-1　　　30　　45375　
　　31　　　+5　　　39　　45250　
　　 4　　　-1　　　39　　45125　
　 389　　　+1　　　47　　45000　
　　 4　　 -13　　　49　　44875　
　　10　　　+2　　　66　　44750　
　　 7　　　-5　　　66　　44625　
　　68　　　 0　　　86　　44500　
　　13　　　+4　　　99　　44375　
　　34　　　+5　　 125　　44250　
　　13　　 -15　　 115　　44125　
　 216　　 +10　　 155　　44000　
　　 4　　 +10　　 180　　43875　
　　29　　 +10　　 205　　43750　
　　 6　　 -15　　 220　　43625　
　　56　　 +10　　 260　　43500　
　　 6　　 -20　　 285　　43375　
　　26　　　 0　　 340　　43250　
　　 1　　 -20　　 360　　43125　
　　47　　　 0　　 415　　43000　　 975 　　 +45　　　 3　
　　15　　 -35　　 490　　42750　
　　22　　　 0　　 640　　42500　　 670 　　　+5　　　34　
　　 3　　 -15　　 665　　42375　　 650 　　 +45　　　 3　
　　 3　　+160　　 930　　42125　　 540 　　 +35　　　 1　
　　39　　 -75　　 880　　42000　　 450 　　 -25　　　69　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 455 　　 +20　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 400 　　 +10　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 325 　　　-5　　　67　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 310 　　 +15　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 270 　　 -10　　　12　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 255 　　 +30　　　 6　
　　11　　 +35　　1790　　41000　　 225 　　 -15　　　63　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 205 　　　+5　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 165 　　　-5　　　31　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 160 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 155 　　 +10　　　21　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 120 　　　-5　　 114　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 105 　　　-5　　　21　
　　　　　　　　　　　　　39625　　　99 　　　-1　　　10　
　　 2　　 -70　　2975　　39500　　　98 　　　+2　　　50　
　　　　　　　　　　　　　39375　　　91 　　　+7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39250　　　82 　　　-1　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　39125　　　79 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　82 　　　+9　　　65　
　　　　　　　　　　　　　38875　　　70 　　　+2　　　 2　