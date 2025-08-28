日経225オプション9月限（28日夜間） 4万5000円コールが出来高最多389枚
28日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2442枚だった。うちコールの出来高が1287枚と、プットの1155枚を上回った。コールの出来高トップは4万5000円の389枚（1円高47円）。プットの出来高トップは4万円の114枚（5円安120円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 0 1 50000
8 0 2 49000
7 0 3 48000
34 0 6 47000
45 -1 11 46250
80 +1 15 46000
13 +1 20 45750
5 -1 22 45625
24 +5 30 45500
9 -1 30 45375
31 +5 39 45250
4 -1 39 45125
389 +1 47 45000
4 -13 49 44875
10 +2 66 44750
7 -5 66 44625
68 0 86 44500
13 +4 99 44375
34 +5 125 44250
13 -15 115 44125
216 +10 155 44000
4 +10 180 43875
29 +10 205 43750
6 -15 220 43625
56 +10 260 43500
6 -20 285 43375
26 0 340 43250
1 -20 360 43125
47 0 415 43000 975 +45 3
15 -35 490 42750
22 0 640 42500 670 +5 34
3 -15 665 42375 650 +45 3
3 +160 930 42125 540 +35 1
39 -75 880 42000 450 -25 69
41875 455 +20 3
41750 400 +10 8
41500 325 -5 67
41375 310 +15 4
41250 270 -10 12
41125 255 +30 6
11 +35 1790 41000 225 -15 63
40750 205 +5 9
40500 165 -5 31
40375 160 0 2
40250 155 +10 21
40000 120 -5 114
39750 105 -5 21
39625 99 -1 10
2 -70 2975 39500 98 +2 50
39375 91 +7 1
39250 82 -1 7
39125 79 0 3
39000 82 +9 65
38875 70 +2 2
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 0 1 50000
8 0 2 49000
7 0 3 48000
34 0 6 47000
45 -1 11 46250
80 +1 15 46000
13 +1 20 45750
5 -1 22 45625
24 +5 30 45500
9 -1 30 45375
31 +5 39 45250
4 -1 39 45125
389 +1 47 45000
4 -13 49 44875
10 +2 66 44750
7 -5 66 44625
68 0 86 44500
13 +4 99 44375
34 +5 125 44250
13 -15 115 44125
216 +10 155 44000
4 +10 180 43875
29 +10 205 43750
6 -15 220 43625
56 +10 260 43500
6 -20 285 43375
26 0 340 43250
1 -20 360 43125
47 0 415 43000 975 +45 3
15 -35 490 42750
22 0 640 42500 670 +5 34
3 -15 665 42375 650 +45 3
3 +160 930 42125 540 +35 1
39 -75 880 42000 450 -25 69
41875 455 +20 3
41750 400 +10 8
41500 325 -5 67
41375 310 +15 4
41250 270 -10 12
41125 255 +30 6
11 +35 1790 41000 225 -15 63
40750 205 +5 9
40500 165 -5 31
40375 160 0 2
40250 155 +10 21
40000 120 -5 114
39750 105 -5 21
39625 99 -1 10
2 -70 2975 39500 98 +2 50
39375 91 +7 1
39250 82 -1 7
39125 79 0 3
39000 82 +9 65
38875 70 +2 2