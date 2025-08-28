　28日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は445枚だった。うちプットの出来高が295枚と、コールの150枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の50枚（変わらず195円）。コールの出来高トップは4万4500円の53枚（20円安275円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　 2　　53000　
　　 4　　　-1　　　 6　　50000　
　　24　　　-2　　　11　　49000　
　　10　　　-3　　　21　　48000　
　　10　　　-5　　　45　　47000　
　　16　　　-9　　　96　　46000　
　　10　　 -10　　 135　　45500　
　　 3　　 -15　　 150　　45375　
　　 1　　 -20　　 160　　45250　
　　 1　　 -25　　 175　　45125　
　　 7　　 -20　　 190　　45000　
　　 1　　 -20　　 245　　44625　
　　53　　 -20　　 275　　44500　
　　 1　　 -40　　 315　　44250　
　　 7　　 -35　　 375　　44000　
　　 1　　 -15　　 525　　43500　
　　　　　　　　　　　　　42500　　1220 　　 -50　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42250　　1135 　　 +60　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42125　　1090 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　1025 　　 +25　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 985 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 495 　　 -75　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 440 　　 +25　　　39　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 370 　　 +25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 300 　　 +20　　　24　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 245 　　 +20　　　30　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 195 　　　 0　　　50　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 190 　　 +15　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37625　　 180 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 175 　　 +15　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　37250　　 160 　　 +15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 135 　　　 0　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　36750　　 130 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 110 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35750　　　99 　　 -11　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　84 　　　+6　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　65 　　　+2　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　33250　　　57 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　52 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　47 　　　+4　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　31250　　　40 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　33 　　　+1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　29500　　　30 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　28 　　　-1　　　31　
　　　　　　　　　　　　　28500　　　26 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　21 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　17 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 9 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　17000　　　 6 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 4 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　13000　　　 3 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 3 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 2 　　　 0　　　31　


株探ニュース