日経225オプション10月限（28日夜間） 4万4500円コールが出来高最多53枚
28日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は445枚だった。うちプットの出来高が295枚と、コールの150枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の50枚（変わらず195円）。コールの出来高トップは4万4500円の53枚（20円安275円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 2 53000
4 -1 6 50000
24 -2 11 49000
10 -3 21 48000
10 -5 45 47000
16 -9 96 46000
10 -10 135 45500
3 -15 150 45375
1 -20 160 45250
1 -25 175 45125
7 -20 190 45000
1 -20 245 44625
53 -20 275 44500
1 -40 315 44250
7 -35 375 44000
1 -15 525 43500
42500 1220 -50 2
42250 1135 +60 1
42125 1090 2
42000 1025 +25 2
41875 985 2
40250 495 -75 1
40000 440 +25 39
39500 370 +25 1
39000 300 +20 24
38500 245 +20 30
38000 195 0 50
37750 190 +15 2
37625 180 +10 1
37500 175 +15 6
37250 160 +15 1
37000 135 0 9
36750 130 0 8
36000 110 +10 1
35750 99 -11 1
35000 84 +6 6
34000 65 +2 6
33250 57 1
33000 52 0 4
32000 47 +4 2
31250 40 3
30000 33 +1 3
29500 30 -1 3
29000 28 -1 31
28500 26 -1 4
27000 21 0 1
25000 17 0 2
20000 9 0 1
17000 6 0 1
14000 4 11
13000 3 1
12000 3 1
10000 2 0 31
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 2 53000
4 -1 6 50000
24 -2 11 49000
10 -3 21 48000
10 -5 45 47000
16 -9 96 46000
10 -10 135 45500
3 -15 150 45375
1 -20 160 45250
1 -25 175 45125
7 -20 190 45000
1 -20 245 44625
53 -20 275 44500
1 -40 315 44250
7 -35 375 44000
1 -15 525 43500
42500 1220 -50 2
42250 1135 +60 1
42125 1090 2
42000 1025 +25 2
41875 985 2
40250 495 -75 1
40000 440 +25 39
39500 370 +25 1
39000 300 +20 24
38500 245 +20 30
38000 195 0 50
37750 190 +15 2
37625 180 +10 1
37500 175 +15 6
37250 160 +15 1
37000 135 0 9
36750 130 0 8
36000 110 +10 1
35750 99 -11 1
35000 84 +6 6
34000 65 +2 6
33250 57 1
33000 52 0 4
32000 47 +4 2
31250 40 3
30000 33 +1 3
29500 30 -1 3
29000 28 -1 31
28500 26 -1 4
27000 21 0 1
25000 17 0 2
20000 9 0 1
17000 6 0 1
14000 4 11
13000 3 1
12000 3 1
10000 2 0 31
株探ニュース