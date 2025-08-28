「打撃も走塁も顔も全て完璧」阪神イケメン29歳が打って守って存在感　「阪神って毎日ショートがファインプレーしてませんか？」

4回一死三塁から中前適時打を放った阪神・熊谷敬宥(C)産経新聞社

阪神は8月27日のDeNA戦（横浜）に2-1で競り勝った。プロ初先発の育成ドラフト3位ルーキー・早川太貴が5回2安打無失点の力投で、プロ初勝利を飾った。

【動画】「全て完璧」阪神・熊谷敬宥のジャンピングキャッチをチェック

記念すべき1勝は、猛虎の遊撃手がアシストした。両軍無得点の2回先頭。DeNA先頭のタイラー・オースティンが放った左前に届こうかという強烈なライナーを、熊谷敬宥がジャンピングキャッチ。勢いのままに人工芝に転がったが、すぐに立ち上がり、何食わぬ顔でプレーを続けた。

前日26日は1点リードの9回、一死満塁から同じ遊撃手の小幡竜平が、中前に抜けそうな当たりを横っ飛びで好捕。石井大智の連続無失点試合記録を守り、チームの勝利を呼び込んだ。

異なる選手による連日のビッグプレーに、虎党はSNS上で嬉しい悲鳴を上げる。「毎日ショートがファインプレーしてませんか？」「最近のショートみんな優秀すぎてえぐい」「虎のショートが激戦区すぎる」「小幡と熊谷どっち選べばええんや」といったコメントが寄せられた。