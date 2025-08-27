カー用品ブランドMAXWINを展開する昌騰有限会社は、ディスプレイオーディオとスマートフォンの双方向操作を可能にするワイヤレスCarPlay対応アダプター『DA-AD03』を発売した。

同製品は、USBに挿すだけでスマホ画面を大画面に映せるほか、車のモニターから直接スワイプやタップで操作できるのが特徴だ。YouTubeやSNSも利用でき、iPhoneでは画面オフ時も出力が継続。さらに有線CarPlayをワイヤレス化する機能も備え、長距離ドライブの利便性と車内エンタメ性を大幅に向上させる製品となっている。

カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、ディスプレイオーディオのモニターとスマートフォンの双方向でミラーリング操作が可能なワイヤレスCarPlay対応アダプター『DA-AD03』の発売開始をお知らせします。

MAXWIN DA-AD03 有線ミラーリング＆ワイヤレスCarplay対応アダプター

USBに挿すだけでOK！スマホの画面をそのまま純正ディスプレイオーディオの大画面に映せて、車のモニターでスマホの操作までできるMirraTouch Linkアダプター。有線接続なので、使い方が超シンプル。初回だけ設定すればあとは自動接続可能です。

商品スペック

スマホの画面をそのまま車に

スマートフォンの画面を、愛車のディスプレイオーディオにそのまま映し出せるミラーリング機能搭載。CarplayではできないYoutubeなどの動画視聴や、ナビアプリでのナビゲーション、SNSチェックまで、すべて車内で楽しめます。長距離移動向けや車内のエンタメ力の整備に最適のアイテム。

ミラーリング画面で操作可能

ディスプレイオーディオのミラーリング画面をスワイプやタップして操作可能。遅延はほとんどなく、まるで普段のスマホを使っているかのようなスムーズさ。 もちろんスマートフォンからの操作も可能。

最適サイズで表示！画面オフでも出力可能

Youtube、SNS、地図など、ほとんどのアプリ画面の向きや表示機能にスムーズに対応。 iPhoneの場合、Airplay利用によりスマホの画面がオフでもミラーリング画面が継続します。スマートフォンのバッテリー消費を抑えるながら、車内のエンタメ性を大幅強化！

※Androidスマートフォンは画面オフにすると出力も停止します。

スマホの充電可能

本体のTyoe-Cポートに別売の充電ケーブルを接続すればスマホへの給電が可能です。長期間のドライブも安心です。夜間走行や長距離ドライブでも快適の楽しめます。 履歴や情報はスマートフォンにのみ保存されるため、レンタカーや社用車での利用にも便利です。

Carplayワイヤレス化

有線接続のCarplayをワイヤレス化できます。一度設定すれば、次回から自動で接続します。 画面ミラーリングとワイヤレスCarplayのモード切替も簡単に行えます。※iPhoneのみ

製品仕様

カラー：ブラック

本体サイズ：約W3.4×D9.3×H1.3cm

本体重量：約85g

