“25億円男”よりも「はるかに貢献するだろう」移籍した27歳の活躍に「トレードに出さなければ良かったのに」

打撃低迷が続くコンフォートよりも移籍したラックスの方が貢献できると指摘された

ドジャースは現地時間8月26日、本拠地でレッズと対戦して6−3で勝利し、このカード勝ち越しを決めた。

前日の同戦は7−0で勝利したが、試合前には印象的なシーンがあった。昨季までドジャースでプレーしていたレッズのギャビン・ラックスにワールドチャンピオンリングが贈呈されると、ドジャースタジアムは感動に包まれた。

【動画】ドジャースタジアムが感動に包まれる！ラックスがかつての仲間からチャンピオンリング贈呈

27歳のラックスはレッズに移籍して114試合で打率.278、5本塁打、48打点の成績を残しており、同メディアは「ロサンゼルスを去る頃には彼に対する感情は複雑だったが、レッズが彼を左翼手に配属したことで、ドジャースファンはおそらくトレードに出さなければ良かったのにと思っているだろう」と伝えた。

また、守備力は高くないものの「彼の打撃力があれば、現在のドジャースの左翼手マイケル・コンフォートよりもはるかに貢献するだろう」と、1年1700万ドル（約25億円）の契約で加入した32歳の打撃低迷が指摘されており、現在のラックスなら、ドジャースの左翼手としてコンフォートよりも貢献できるとした。

2016年にドラフト1巡目でドジャースに指名され、トッププロスペクトとなったラックス。ドジャースでは正遊撃手として期待されたが、右膝の前十字靱帯を断裂する大ケガに見舞われ、2023年シーズンを全休した。