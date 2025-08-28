¤³¤ì¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤ÎËÜµ¤¡ÄÁ´¹ñÌµÎÁ¤Î¡ØBS10¡Ù¤Ë¡Ö¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó±þ±çÈÖÁÈ¡×¤¬ÃÂÀ¸¡ª½é²ó¤Ï8·î29ÆüÊüÁ÷
¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊSTVV¡Ë¤Ï27Æü¡¢8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¡ØBS10¡Ê¥Ó¡¼¥¨¥¹¥Æ¥ó¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¿·ÈÖÁÈ¡ØÁ´ÎÏ±þ±ç¡ª ¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢²¤½£¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¦STVV¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë±þ±çÈÖÁÈ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼½é¿´¼Ô¤«¤é²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÏÀèÆü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¥¯¥é¥Ö³ô¼°¤Î°ìÉô¤¬DMM¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤Ø¾ùÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥ÈHDÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î郄ÅÄ°°¿Í»á¤¬¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÁ´¹ñÌµÎÁ¤ÎBS10¤Ç±þ±çÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£°Ê²¼¤Ï¡ØÁ´ÎÏ±þ±ç¡ª ¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷³µÍ×¡£
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î½êÂ°¤¬7Ì¾¡Ê2025Ç¯8·î¸½ºß¡Ë¤ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëSTVV¡£
¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤¢¤ë¡¢±óÆ£¹Ò¡¦³ùÅÄÂçÃÏ¡¦ÉÚ°Â·òÍÎ¡¦ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤é¤Ï¡¢STVV¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Á°¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ëº£µ¨¡¢STVV¤Çµ±¤¤òÊü¤Á¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¿·À±¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÇÀï¤¦ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÊ³Æ®¤Ë¡¢ÆÈ¼«¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¤·¤Þ¤¹¡ª
ÈÖÁÈ½é²ó¤Ï¡¢Âè6Àá¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å VS ¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÙÊüÁ÷Á°¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡ª¤µ¤é¤Ë²òÀâ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÎëÌÚÎ´¹Ô¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ä¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÀï¤¤¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÆü¾ï¡¢º£¸å¤ÎÃæ·Ñ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿²¤½£¥¯¥é¥Ö¡×10Áª
½é²ó¤Ï¡¢8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë22:00¡Á22:30¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡£¤Ê¤ª¡¢BS10¤Ç¤Ï¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Îº£µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÁ´»î¹ç¤âÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£