¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬4Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼ó°Ì·ø»ý¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÀ¾Éð¤È¤ÎÀÜÀïÇÔ¤ì¥²¡¼¥àº¹¡Ö1¡×¤Ë
¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï27Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï4°Ì³ÚÅ·¤Ë¾¡Íø¡£2²ó¤ËËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢ÌîÂ¼Í¦Áª¼ê¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤â3ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬À¸´Ô¤·ÀèÀ©¡£4²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼ËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤«¤é1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÌøÄ®Ã£Áª¼ê¤Î¥ì¥Õ¥ÈÁ°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë³¤ÌîÎ´»ÊÁª¼ê¤¬1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Ç¥¹¥¯¥¤¥º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦ÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¤¬5²ó¤òÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¸åÂ³¤âºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢³ÚÅ·¤ËÎ®¤ì¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤ÇÄÉ¤¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢5°ÌÀ¾Éð¤ËÄË¤¤ÇÔÀï¡£3²ó¤Ë2¥¢¥¦¥È¤«¤éÌðß·¹¨ÂÀÁª¼ê¤¬¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ç½ÐÎÝ¡£¤½¤Î¸åÅðÎÝ¤«¤é2ÎÝ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¸Þ½½È¨Î¼ÂÁÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼3¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¿åÃ«½ÖÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤éÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤Ë2¥é¥óHR¤òÍá¤Ó¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¿®ºÈÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤ÓµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡£6²ó°Ê¹ß¤ÏËè²ó¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤âÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢9²ó¤ÏÄäÅÅ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÌµÆÀÅÀ¤Ç½ªÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¾¡¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö1¡×¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¥¯¥é¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤¿¤¤3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏºÇ²¼°Ì¥í¥Ã¥Æ¤ËÇÔ¤ì¡¢Ï¢¾¡¤¬¡Ö3¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢°ÂÅÄ¾°·ûÁª¼ê¤È¾åÅÄ´õÍ³æÆÁª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê4¼ºÅÀ¡£Â³¤¯2²ó¤Ë¤â¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢ÀèÈ¯¤Î»ûÀ¾À®µ³Åê¼ê¤Ï2²ó55µå¤òÅê¤²5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï2²ó¤Ë¿ùËÜÍµÂÀÏºÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¡¦¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤º3Ï¢¾¡¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤Ç¤â4°Ì³ÚÅ·¤âÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö4¡×¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ27Æü¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 3-1 ³ÚÅ·
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÂçÄÅ Î¼²ð(3¾¡2ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú³ÚÅ·¡Û¸Å¼Õ¼ù(5¾¡5ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¿ù»³°ì¼ù(3¾¡3ÇÔ21S)
¢¡À¾Éð 3-2 ÆüËÜ¥Ï¥à
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÀ¾Éð¡ÛçÐºÂ³¤¿Í(5¾¡3ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û»³ºêÊ¡Ìé(5¾¡5ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡ÚÀ¾Éð¡ÛÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ(3¾¡1ÇÔ26S)
ËÜÎÝÂÇ
¡ÚÀ¾Éð¡ÛÅÏÉôÀ»Ìï8¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¼ï»ÔÆÆÚö(5¾¡7ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û»ûÀ¾À®µ³(2¾¡2ÇÔ)
ËÜÎÝÂÇ
¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¿ùËÜÍµÂÀÏº13¹æ