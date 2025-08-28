ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルは、「パルフェ マロン〜栗のパフェ〜」を9月16日から11月30日まで提供する。

グラスの上のモンブランは、たっぷり絞ったマロンクリームとサクサクとした食感のカダイフを重ね、トップには大粒のマロングラッセと曲線をえがくチョコレートを添える。マロンクリームの中には塩ミルク味のアイスクリームが忍ばせ、栗のクリームと冷たいアイスクリーム、軽い食べ心地のカダイフのハーモニーを楽しむことができる。中には丸く絞ったマロンクリームが並び、中央にはキャラメルのアイスクリームを入れ、上の甘酸っぱいベリーソースや、ロゼスパークリングワインのゼリー、シャインマスカット、栗の甘露煮などと合わせる。シャンティとアールグレイガナッシュの層の間には、ローストしたアーモンドとクランブルを隠す。下部には、レモンジンジャーゼリーと栗、シャインマスカット、いちじくなどで仕上げる。

場所はラウンジ＆バー「マリンブルー」。時間は月曜から木曜が午前11時から午後9時（ラストオーダー）まで、金土祝前日が午前10時から午後10時（同）、日祝日が午前10時から午後9時（同）まで。料金は単品3,400円、コーヒーまたは紅茶付き4,200円。税・サービス料込。数量限定。