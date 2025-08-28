◆ 齊藤氏「この2人を乗らせてしまうと周りがついてくるので…」

楽天・村林一輝が27日、ソフトバンク戦で3安打を放ち、打率.309で首位打者に浮上した。

27日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、打率.305のオリックス・太田椋との熾烈な首位打者争いに注目が集まった。

MCの高木豊氏が「首位打者を獲った方がAクラスに行くのではないかと思うのだが」とチームの順位との関連性に言及すると、解説の齊藤明雄氏は「それくらい打線を引っ張っている選手。この2人を乗らせてしまうと周りがついてくるので、相手投手は皆必死になって抑えにかかってくるのではないかと思う」と分析した。

さらに高木氏が「村林は楽天の潤滑油のようだし、太田は3番や4番を打ってポイントゲッターにもなっている」と両者を評価すると、もう1人の解説・佐伯貴弘氏も「それで結び付けていきましょう。首位打者を獲った方がAクラスに行きましょうよ。それくらいこの2人はチームを勢いづける。特に村林なんて、序盤試合に出ていなかった選手がこうやって火がついてポジションをとっているのだから、頑張ってほしい」と期待を寄せた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』