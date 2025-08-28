「含み益400万円に。今は半減したけど満足」金融資産7500万円・47歳男性の最も値上がりした株
株で「大きく増えた！」という話はよく聞きますが、どんなきっかけで、どのように銘柄を選び、どこまで保有していたのか、といった個人のリアルな背景まで知る機会は意外と少ないかもしれません。
ここではAll Aboutが募集している「人生で最も値上がりした株」のエピソードから、実際の成功体験をご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（46歳）、長男（6歳）
居住地：大阪府
雇用形態：正社員
世帯年収：本人550万円、配偶者300万円
現預金5500万円、リスク資産2000万円
▼リスク資産内訳
・投資信託：1500万円
・日本株：500万円
これまで保有してきた中で最も値上がりした銘柄は、Hamee＜3134＞とのこと。
最初の購入は「2016年頃、業績もよく割安だと感じたので、500株購入」したそうで、その後「数年かけて買い増し」していったとのこと。
保有中最も株価が上昇したのは「初回購入からおよそ3年」後の「2020年頃」。この時の保有株数は「1700株」で、「元本70万円程度が400万円程度に増え、6バガー」を記録したと言います。
購入のきっかけについては、「会社四季報を読書感覚で読む習慣があり、業績がよく割安だと感じた。投資金額も少額で期待値が上回っているように思った。当時は世の中的に今より（Hameeの主な事業の1つである）スマホアクセサリー熱が高かったように思う」と語っています。
ただ「含み益は一時400万円程度になったが、売らずにいたら、今は半分程度になっている。業績も悪くないので、まだしばらくは保有予定。スピンオフ（会社の一部門を独立させること）で子会社が上場する予定もあり、Hamee保有株数に応じてその子会社の株が無償で配られるよう。最近のIPO（新規公開株式）は好況」のため、売却の時期については「その時に判断しようと思っている」とのこと。
売却の機会を逃したことで「大分含み益は減ったが、同銘柄では今まで一度も含み損に転落したことがなくほぼ全期間安心して保有している。配当金、優待もあるのもよい」と投稿者。一時期に比べて「成長率は鈍化したが、業績は悪くない」と保有継続の判断には満足している様子です。
最後に、今回の投資体験を通じて「特に生活の変化はない」と冷静に語った投稿者。むしろ「投資益で生活が派手になる人は（投資に）向いてないように思う」とあり、再投資で着々と資産を増やしておられる様子でした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
