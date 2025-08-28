情報筋によると、米国人３人がグリーンランド社会への「浸透」を試みたという/Sean Gallup/Getty Images

（ＣＮＮ）デンマーク外務省は２７日、自治領グリーンランドで米国籍の男らが「世論工作」を試みたとの報道を受け、米国の駐デンマーク代理大使を召喚した。

デンマーク公共放送のＤＲの調査によると、トランプ米大統領と「つながり」のある少なくとも３人の米国人がグリーンランドで積極的に活動しており、世論を変え、グリーンランドを米国の一部にするというトランプ氏の野望を推し進めるための動きではないかとの懸念を呼んでいる。

グリーンランドにはレアアース（希土類）鉱物が大量に埋蔵されている。トランプ氏は、国家安全保障上必要だとして、グリーンランドを併合したいと繰り返し述べてきた。グリーンランドもデンマークもトランプ氏の考えに断固反対している。

デンマーク、グリーンランド、米国の８人の情報源とのやり取りに基づくＤＲの調査報道によると、米国籍の３人は「グリーンランドの社会に潜入」しようと工作している。

このうち１人はグリーンランドでトランプ氏を支持する人のリストを作成しており、ゆくゆくはこうした支持者に分離独立運動を起こすよう働きかけるのが狙いだという。

別の２人は政財界の人物や市民らに接触しており、トランプ氏が主張する米国によるグリーンランド領有が支持されるよう、こうした人物らを利用するのではないかと当局者が懸念しているとＤＲは報じた。

ＤＲは、３人が命令に基づいて行動しているのかは判断できなかったとした。

報道を受け、デンマークのラスムセン外相は声明を出し、「いかなる内政干渉も容認できない」と述べた。