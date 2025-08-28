µð¿Í¤Î£²£±ºÐ¡¦»°ÄÍÎ°À¸¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª£³°ÂÂÇ¡õ¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¹¥¼é¤Ç£±·³ºÆ¾º³Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£¸¡½£²³ÚÅ·¡Ê£²£·Æü¡¦¹¾¸ÍÀî¡Ë
¡¡Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£µð¿Í¤Î»°ÄÍÎ°À¸³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£²£·Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¤Ç£³°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÇ·âÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ö£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢½é²ó£²»à¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÃæÁ°°ÂÂÇ¡£Â³¤¯Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î£³²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÀèÀ©¤Î±¦±Û¤¨£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¸Å²ì¤ò¹¶Î¬¤·¡Ö²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº¸Åê¼ê¤«¤éÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Á¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¤µ¤é¤Ë£µ²ó£²»àÆóÎÝ¤Ç¤ÏÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡°éÀ®£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£¶·îÃæ½Ü¤Ë»ÙÇÛ²¼¤Ë¾º³Ê¤·£±·³¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤Ç¤¤º¤Ë£²·³Íî¤Á¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Î¡Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¡¢Â®µå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð»Ï¤á¡¢Ä¾¶á£´»î¹ç¤Ç¤Ï£±£µÂÇ¿ô£¹°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£¶³ä¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷¤Ç¤âÂçÈôµå¤ò¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡££±·³ºÆ¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë