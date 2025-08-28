◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 第１日（２７日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

８月のメジャー、全英女子オープンで初優勝した山下美夢有（花王）の弟、２２歳・山下勝将（まさゆき、フリー）がプロ３戦目で初の予選突破を狙う。

山下は近大４年だった昨年、日本プロゴルフ協会の資格認定プロテストで昨年トップ合格した。今季は日本プロ選手権、リシャール・ミル・チャリティーでともに予選落ち。山下は「どちらもギリギリで落ちてしまい、悔しかった。ショット精度やアプローチとパターなど、まだ他のプロと差があるので改善したい」と課題を挙げた。

芥屋ＧＣは自身初挑戦。２７、２８日で９ホールずつ練習ラウンドを行った。グリーンは硬くて速い難しいコースセッティング。「ラフだとウェッジで打っても球が止まらない。フェアウェーキープがカギになる」と見据えた。

姉・美夢有の全英女子オープン優勝は日本からテレビ観戦で応援した。「もともと離れてたけど、どんどん離されていきますね。本当にいい刺激をもらいます」と言う。姉が８月の北海道ｍｅｉｊｉカップに出場した後、家族５人で石川、富山、長野・軽井沢などを旅行し「リフレッシュできました」と笑顔を見せた。

２週間ほど日本でオフを過ごした姉、コーチで父の勝臣（まさおみ）さんと練習に励んだ。父から「ピンを狙いたい欲は出てくるけど、美夢有もデビューした当時はセンターを狙ってプレーしてた。まずはパーオンを増やすこと」とアドバイス。姉からも「アプローチ、パターをいっぱい練習しなさい」と助言を受け、重点的に磨いてきた。

アマチュア時代の２１年に関西オープンで２３位に入るなど、レギュラーツアーで経験を積んできた。プロとして３戦目に向けて「まずは予選通過を目指して、上位に食い込みたい。どの試合も２アンダー以内を目指す」と力を込めた。

◆山下 勝将（やました・まさゆき） ２００２年１２月２９日、大阪府生まれ。２２歳。近大出身。姉は女子プロゴルファーの山下美夢有。２２年の「ダンロップフェニックストーナメントｉｎふくしま」で下部ツアー史上７人目のアマチュア優勝。２４年ＰＧＡ最終プロテストでトップ合格。得意クラブはパター。平均飛距離は２８０ヤード。１６２センチ。家族は両親、姉、妹。