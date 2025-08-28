1977年に単行本が発売された有吉佐和子さんの小説『青い壺』。一度は絶版になりましたが、2011年に復刊し、約50年の時を経た今年、上半期の文庫ランキングで3冠の快挙を達成しました（トーハン・日販・オリコン調べ）。

出版社によると、累計発行部数88万部を突破したという『青い壺』。なぜ今読まれるのか、そして“小説のリバイバルヒット”について、文藝春秋・担当編集者の山口由紀子さんを取材しました。

■1977年出版『青い壺』が復刊 資料室での偶然の出会い

舞台は高度経済成長期の日本。ある陶芸家が作った“青い壺”が行く先々で引き起こす人間ドラマを描いた物語。長年勤めた会社の上司へお礼代わりに壺を購入する夫婦から始まり、治療費の代償に送られたり、酒場にうっかり置き忘れられたり。売られ、譲られ、時には盗まれ。様々な場所を移りゆく壺を通して市井の人々を描きます。

――そもそもなぜ約50年前の作品を復刊することになったのでしょうか

毎月“プラン会議”というのがあるんです。過去文春で出したもので、今はもう流通してないものの中で何かないかっていう期待を持って、資料室に見に行った時に（『青い壺』を）見つけたんです。

もともと私が有吉佐和子さんを学生時代からたくさん読んで、本当に大好きな作家さんだった。そこで有吉佐和子『青い壺』っていうのを見つけて、全く存在を知らない本だったので、読んでみて「これはいい」と思って。会議に出して通ったっていうことです。

――会議から実際に復刊されるまではスムーズに進んだのでしょうか

スムーズだったと思います。当時（1977年）の社会問題と結びついたテーマでもないですし、すごく専門的な、例えば古典ですとか、狭い世界の話でもない。誰でも読める各家庭の話なので。時代性は結構ありますけど、人間の家庭内の感情の話が多いから、私自身が読んで何の引っかかりもなかったというのは、自信を持って言ったと思います。

■なぜ、50年たった今売れ続けるのか

有吉さんは1931年、和歌山県で生まれました。1956年に『地唄』が芥川賞候補となりました。その後は老齢問題を描いた『恍惚の人』や公害問題を題材にした『複合汚染』、『紀ノ川』など和歌山を舞台にした作品を生み出し、名作を世に届けましたが、1984年、その生涯に幕を閉じました。

“社会派”のものが多い有吉作品の中では数少ない“エンタメ作品”にあたるという『青い壺』。作中、登場人物たちの日常会話にふと顔を見せる“家父長制”の意識や、戦時中の体験など、時代性の違いも特徴の一つです。復刊以降、最も売り上げが伸びたときでは、1週間で1万部を売り上げるほどの人気ぶりだといいます。

なぜ、今読まれるのでしょうか。山口さんによると、根底にあるのは有吉佐和子という作家の“力量”だと話します。

――今、世間で読まれる理由は何だと思いますか

中高年女性が好きな（本の）タイプって結構あるんです。『女の一代記』（テレビドラマ）みたいなやつとか、家庭の不倫とかお金とかがしっかりした文章で書かれているものって読みたい。多分私もど真ん中だと思うんで、絶対これ林真理子さん好きな人も好きだろうし、宮尾登美子さん好きな人も好きだろうしみたいな。

――時代性の違いを節々で感じましたが、「共感すること」に変わりはないということでしょうか

（昔と今で）感情の動きは全部変わらないと思うんですよね。友達に対する嫉妬とか、新しい時代に対する不安とか、プライドの高い夫への諦めとか。昔書こうが今書こうがやっぱり作家の力量がすごいということでしかないので、今の小説を読む以上にぴったりくるレベルの高さだと思います。求めている読書の楽しさが全部ある。

■何気ないことを題材にした『青い壺』の魅力

――山口さんが考える『青い壺』の魅力はどこでしょうか

13話の物語で、1話1話全部面白い。「13話全部神」っていう感じですかね、今の言い方ですと。人間の欲望・希望、お金とか嫉妬とか、親子関係の難しさとか、身内であってもちょっとドキリとする冷たさを感じるとか。年取った人たちはお金があるのに文句ばっかり言ってる感じですとか。

そこの中心に“青い壺”が置かれているこのオシャレさっていうんですか。人間の欲にまみれた業とか情の濃い、すったもんだの中でずーっと物としてスーッと通ってるみたいなのはやっぱり対比として、一冊読んだ時のすごい読了感になる。いいもの読んだなっていう感じが残ると思うんですよね。



「雅子に何か言われたのかい」

「ええ、お父さんに頼んでほしいって」

「何を」

「あの子たち貯金が三百万越えてるんですって」

「本当かい。しっかりしてるな、義夫君も」

「それでね、大西家の遺産と合わせて家を建てたいって言うんです」

「足りない分を出せというんだな、なるほど」

「そんな言い方ならまだ我慢が出来ますよ。死ぬ前に受取りたいって言うんですからね」

『青い壺』第四話より

――何気ないことを題材にして、それで売り出すというのは勇気がいることなのかなと思いますが

殺人でもなくミステリーでも大河ドラマでもなく。だから（『青い壺』は）捉えどころもないですし。橋田壽賀子さんの『渡る世間は鬼ばかり』みたいっていう人もいました。そこをこんなにうまく書いて読ませてくれるっていうのは「読書の楽しみをもう一度思い出した」みたいな感想も見ました。

■“小説のリバイバルヒット”の可能性は？

――今回山口さんは絶版となっていた『青い壺』を見事掘り出してリバイバルヒットへとつなげたわけですが、今後出版業界で同じような動きが増えてくると思いますか

特にそうは思わないですけど、各出版社「うちも資料室に行ってみろ」とか言ってるかもしれないですけど（笑）みんな本当に忙しいんですよ。でもいくつかは（復刊された例が）あるのかな。（他社の）編集者とも話しましたけど、昔からやっぱり自分が好きだったとか、気になってて「あれないな」って自分が入社してずっと思ってたとか、そんなことを言ってましたね。

――『青い壺』のように、時代は違えど共感を生む作品が売れていくのでしょうか

『青い壺』みたいに作家の力量がまずめちゃめちゃあった上での、人間の変わらない感情を書いているもので、共感できるものとかはやっぱり（リバイバルヒットの）可能性はあるんだろうと思います。

あとは本当に角度のついたもの、ホラーですごい怖いとか、トピックとして立つものっていうのはもちろんあると思うんですけど。『青い壺』はほかに似たものがなさすぎて、私もよくわかんないんですけど、自分がやっぱり面白いと思うもので、“仲間はいっぱいいる”みたいなものっていうのを編集者が思うとうまくいくこともあります。