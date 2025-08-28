¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Ûºå¿À¡¦¥ë¡¼¥¡¼¤¬¹¥Åê¤Ç4Ï¢¾¡¡ÖM12¡×¡¡µð¿Í¤Ï3Ï¢ÇÔ¡¦DeNA¤âÇÔ¤ì¤Æ5µåÃÄ¤¬¼Ú¶â
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï27Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ìºå¿À¤Ï3°Ì¤ÎDeNA¤ÈÂÐÀï¡£0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤È·§Ã«·ÉÍ¨Áª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¤¬¥×¥í½éÀèÈ¯¤Ç¡¢5²óÈï°ÂÂÇ2¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£6²ó¤Ë²¬Î±±Ñµ®Åê¼ê¤¬Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢ÁáÀîÅê¼ê¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¡£ºå¿À¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ï¤µ¤ß4Ï¢¾¡¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5°Ì¤ÎÃæÆü¤ÏºÇ²¼°Ì¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï3²ó¡¢²¬ÎÓÍ¦´õÁª¼ê¤¬¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤·ÅÄÃæ´´ÌéÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò·è¤á¡¢ÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£5²ó¤Ë¤Ï¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹Áª¼ê¤¬º£µ¨Âè5¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¤¬7²ó6Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¤Îµð¿Í¤Ï4°Ì¤Î¹Åç¤ÈÂÐÀï¡£ÀèÈ¯¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤ÏÏ¢ÂÇ¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¤Ë2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¶·â¿Ø¤Ï3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î6²ó¡¢2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç2ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£9²ó¤Ë¤Ï1¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¡£¥Û¡¼¥à¤òÁÀ¤Ã¤¿3ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¥Û¡¼¥à¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤ÇÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦27Æü¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡ºå¿À 2-1 DeNA
¾¡ÍøÅê¼ê¡Úºå¿À¡ÛÁáÀîÂÀµ®(1¾¡)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚDeNA¡ÛÅì¹î¼ù(12¾¡7ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Úºå¿À¡Û´äºêÍ¥(1¾¡2ÇÔ27S)
ËÜÎÝÂÇ¡ÚDeNA¡ÛÅû¹á²ÅÃÒ11¹æ
¢¡ÃæÆü 3-0 ¥ä¥¯¥ë¥È
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÃæÆü¡ÛÂçÌîÍºÂç(8¾¡4ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¥é¥ó¥Ð¡¼¥È(3¾¡9ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡ÚÃæÆü¡Û¾¾»³¿¸Ìé(35S)
ËÜÎÝÂÇ¡ÚÃæÆü¡Û¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹5¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¹Åç¡ÛÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ(6¾¡8ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Úµð¿Í¡Û¿¹ÅÄ½ÙºÈ(2¾¡3ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¹Åç¡Û¿¹±ºÂçÊå (2¾¡3ÇÔ9S)