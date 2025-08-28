【SKIN1004】もうすぐメガ割!大人気アンプル6種を徹底解説します!

SNSでよく目にするSKIN1004のアンプルですが、種類が豊富すぎて『結局どれを選べばいいの？』という声をよく耳にします。そこで今回全6種のアンプルをそれぞれ2週間しっかり使ってみた感想を、それぞれのポイントと一緒にご紹介したいと思います。これを読めば6種の中からご自分の肌悩みに合った1本がきっと見つかるはずです!

SKIN1004とは?

肌に触れるものは何より清くあるべきというブランドスローガンのもと、自然由来の成分と品質管理を重視する韓国のスキンケアブランドです。クレンジングから日焼け止めまであるなかで今回はアンプルをご紹介します!

水分ブースティングアンプル

SKIN1004 ヒアルーシカファーストアンプル 100ｍl

価格:3,400円(税込)

水分不足を感じる肌にスキンケアの最初の段階で潤いをしっかり与えることで次のアイテムの浸透をサポートしてくれます。お肌の水分不足から乾燥やくすみを感じている方のお助けアイテムになりそうです!

数回重ねてもベタつきを感じず、このアンプル自体の浸透力も高い気がしています。季節問わず使いやすいアイテムでお気に入りになりました。

肌の保護膜を作る鎮静アンプル

SKIN1004 センテラアンプル 100ml

価格:3,300円(税込)

こちらは私自身もお世話になっているアンプルで肌のバリア機能を高めてくれる効果があり、赤みが出やすい方や肌荒れを起こしやすい方におすすめです。

シンプル処方なので敏感肌の方も安心してお使いいただけるのではないでしょうか。洗顔後のブースターや、冷蔵庫で冷やして日焼け後の鎮静ケアにも使えます！

毛穴をケアするアンプル

SKIN1004 ポアマイジングフレッシュアンプル 100ml

価格:3,400円(税込)

ミネラル&塩分が豊富に含まれているヒマラヤ産ピンクソルトの浸透圧作用で毛穴汚れを除去してくれる効果があります。少しとろみのあるテクスチャーで肌になじませると内側からもちっとするような使用感です!

毛穴の開き、たるみに9つのペプチドが働きかけ弾力と引き締め効果があります。使っているなかで肌が敏感な時は少し刺激を感じやすいかなと思いました。

ブライトニングアンプルでシミ予防

SKIN1004 トーンブライトニングカプセルアンプル 100ml

価格:3,400円(税込)

ブライトニング特許成分をカプセルに閉じ込め、肌の上で溶ける独自処方。ナイアシンアミドやトラネキサム酸がシミ・くすみ対策をサポートし、紫外線を浴びる日のケアにもぴったりです。

使い続けて思ったのは、ベースメイクした後の肌がいつもより明るい気がしたことです! この夏の相棒になり毎日使っています。

皮脂やニキビに悩む方に

SKIN1004 ティーツリカリリーフアンプル 100ml

価格:3,400円(税込)

さらさらしたかなりさっぱりとしたテクスチャーで、ひのき水やティーツリー葉水などが配合され過剰皮脂やニキビケアにおすすめです。

またニキビトラブルのもとになりにくいノンコメドジェニック済みなのも嬉しいポイントです! 夏場はテカリやすい場所に使うのもサラッとした使用感でとても良かったです。

塗る乳酸菌発酵アンプル

SKIN1004 プロバイオシカインテンシブアンプル 95ml

価格:3,900円(税込)

マダガスカル産ツボクサエキスを植物由来乳酸菌でかけあわせた発酵センテラの効果で栄養と効能をアップグレードした高濃縮美容液です。とろみのあるテクスチャーが肌触りよく、乾燥から肌を守りバリア機能を強化してくれます。

年齢を感じやすい目元、口元のハリケアや何を塗っても乾燥するという方に一度使ってみてほしいアイテムです! 私は秋冬の美容液としてここ数年愛用しています。

気になるアイテムはありましたか?

1つのアイテムを集中して使うのも、組み合わせて使うのもありだと思います! 美容液選びの参考になったらとても嬉しいです。