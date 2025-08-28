スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「レモン味で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:レモン味で好きなのは？

・「レモン味で好きなのは？」の結果は…


・1位 … アイス 34%
・2位 ケーキ 32%
・3位 キャンディ 28%
・4位 ガム 6%

※小数点以下四捨五入

26,860票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

レモンケーキ


【材料】（プリン型 5~6個分）

牛乳 75ml
生クリーム 25ml
無塩バター 45g
グラニュー糖 35g
卵黄 2個分
レモン汁 50ml
薄力粉 30g
<型用>
  無塩バター 適量
  グラニュー糖 適量
<メレンゲ>
  卵白 2個分
  塩 少々
  グラニュー糖 40g
レモン皮(国産:細切り) 適量
粉糖 適量

【下準備】

1、無塩バターは室温にもどしておく。

2、薄力粉は振るっておく。

3、プリン型に＜型用＞の無塩バターをぬり、グラニュー糖を振って、余分なグラニュー糖は落としておく。



4、オーブンは160℃に予熱しておく。

【作り方】

1、鍋に牛乳と生クリームを入れて火にかけ、沸騰する直前で火を止める。



2、ボウルに無塩バターを入れてクリーム状になるまで泡立て器で混ぜ、グラニュー糖を加えてよくすり混ぜ、卵黄も加えてよく混ぜる。



3、(2)にレモン汁、薄力粉を加えて混ぜ、(1)も加えて混ぜる。



4、別のボウルに＜メレンゲ＞の卵白と塩を入れて泡立て、7分立て位になったらグラニュー糖を加え、角が立つまで泡立てる。



5、(3)に(4)の＜メレンゲ＞の1/3量を加えて混ぜる。混ざったら、残りの＜メレンゲ＞を加えて泡を潰さないようにサックリ混ぜる。



6、準備しておいたプリン型に(5)を、型の縁から1cm下まで流し入れる。



7、バットにお湯を入れて(6)を並べ、160℃に予熱しておいたオーブンで約50分焼き、湯せんを外してさらに約5分焼く。冷めたら器に盛って粉糖を振り、レモン皮を飾る。



【このレシピのポイント・コツ】

ここではガスオーブンを使用しています。オーブンによって、温度や焼き時間に違いがあるので普段からご自宅のオーブンの癖を知っておく事をおすすめします。

(E・レシピ編集部)