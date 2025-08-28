レモン味で好きなのは？＜回答数 26,860票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第269回】
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「レモン味で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:レモン味で好きなのは？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
レモンケーキ
【材料】（プリン型 5~6個分）
牛乳 75ml
生クリーム 25ml
無塩バター 45g
グラニュー糖 35g
卵黄 2個分
レモン汁 50ml
薄力粉 30g
<型用>
無塩バター 適量
グラニュー糖 適量
<メレンゲ>
卵白 2個分
塩 少々
グラニュー糖 40g
レモン皮(国産:細切り) 適量
粉糖 適量
【下準備】
1、無塩バターは室温にもどしておく。
2、薄力粉は振るっておく。
3、プリン型に＜型用＞の無塩バターをぬり、グラニュー糖を振って、余分なグラニュー糖は落としておく。
4、オーブンは160℃に予熱しておく。
【作り方】
1、鍋に牛乳と生クリームを入れて火にかけ、沸騰する直前で火を止める。
2、ボウルに無塩バターを入れてクリーム状になるまで泡立て器で混ぜ、グラニュー糖を加えてよくすり混ぜ、卵黄も加えてよく混ぜる。
3、(2)にレモン汁、薄力粉を加えて混ぜ、(1)も加えて混ぜる。
4、別のボウルに＜メレンゲ＞の卵白と塩を入れて泡立て、7分立て位になったらグラニュー糖を加え、角が立つまで泡立てる。
5、(3)に(4)の＜メレンゲ＞の1/3量を加えて混ぜる。混ざったら、残りの＜メレンゲ＞を加えて泡を潰さないようにサックリ混ぜる。
6、準備しておいたプリン型に(5)を、型の縁から1cm下まで流し入れる。
7、バットにお湯を入れて(6)を並べ、160℃に予熱しておいたオーブンで約50分焼き、湯せんを外してさらに約5分焼く。冷めたら器に盛って粉糖を振り、レモン皮を飾る。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンによって、温度や焼き時間に違いがあるので普段からご自宅のオーブンの癖を知っておく事をおすすめします。
(E・レシピ編集部)
