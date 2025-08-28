待つだけで、もう美味しい。ほったらかし調理をはじめよう【アイリスオーヤマ】の電気圧力鍋がAmazonに登場中‼
忙しい毎日に、ひとつの余裕。80レシピ付きで料理上手へ【アイリスオーヤマ】の電気圧力鍋がAmazonに登場！
アイリスオーヤマの電気圧力鍋は、ボタンを押したら、あとは待つだけ。火を使わない調理だから、目を離していても安心。読書やティータイム、お子様の世話など、ほかの時間も大切にできる一台だ。
搭載されたモードは圧力・温度・無水・低温／発酵・蒸しの5種類。多彩なレシピも、自分好みの設定で楽しめる。忙しい日にも、少しこだわりたい日にも使いやすい。
自動メニュー15種＋手動メニュー65種、計80種を収録したレシピブック付き。初心者にもやさしく、毎日の献立に新しい可能性を加えてくれる。
容量は満水で3.0リットル。4人家族にぴったりのサイズ感で、ファミリーにも使いやすい。ふたスタンド付きで調理中もスムーズ。
安全機能として、蓋がきちんと閉じていない場合は動作しない設計。誤操作を防ぎ、誰でも安心して使える。料理が「手間」から「楽しみ」に変わる、頼れる調理パートナーとなるこｔ間違いなしだ。
