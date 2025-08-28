北海道、青森と続いた悪い流れを、秋田で断ち切った。九回を杉山が締め、連敗を4でストップ。苦手の楽天との接戦を制し、小久保監督が「今日みたいな戦いをしていたら勝ちきれる。今日みたいな戦いを続けましょう」と声を弾ませた。

16年目のベテランの技が光った。1点リードの四回無死一塁。7番の今宮が古謝の2球目を捕手の前に転がした。難なく送りバントが決まり、プロ野球4人目の通算400犠打。球場に記録のアナウンスが響き、ベンチでナインに祝福された。

熟練の技に後続も応えた。8番の柳町は「節目の記録を何としても生かす」と甘い直球を捉え、左前に2点目の適時打。左翼手のゴンザレスが後逸する間に三進し、9番の海野のスクイズで貴重な3点目を奪い取った。

「犠打を積み重ねることは、プロとして活躍し続けることとイコールの関係」と話す今宮は、22日の日本ハム戦で通算100本塁打を記録。この数字を400犠打とともにマークしたのはプロ野球初で、小久保監督も「プロ野球に名を残す記録ですね」とたたえた。

秋田・こまちスタジアムでは3戦3勝。西武に敗れた2位日本ハムとの差を再び1ゲームに広げた。29日からは3カード連続の長期遠征を締めくくるロッテ3連戦。今宮は「あとは打つことです」と誓った。今季は6勝2敗と相性がいい千葉で再び上昇気流に乗りたい。 （鬼塚淳乃介）