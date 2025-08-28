大分県日田市議会は23日、議員定数や議員報酬について考える市民懇談会を同市上城内町の市複合文化施設アオーゼで開いた。市民約60人が参加し、人口減少が進み社会課題が多様化する中、市議会の適正な定数や報酬を巡って意見を交わした。

同市議会は定数22で、議員1人当たりの報酬は月額38万2千円。任期満了を2027年4月に控える中、今年3月に議員定数などに関する調査特別委員会を設けており、これからの議論にさまざまな市民の声を取り入れようと懇談の場を設定した。

議員も交えたグループごとの意見交換会では、「あなたが議員だったら報酬はいくら必要か」などの設問に対し、高校生や社会人らが「市長の半分ぐらい」「市幹部職員レベルは必要では？」と、それぞれの意見を書いた付箋を紙に張り出し、その理由などを語り合った。

意見交換会に先立った講演会では、講師を務めた地方議会に詳しい「廣瀬行政研究所」（東京）の廣瀬和彦代表取締役が他自治体の事例などを挙げつつ、「議員がどれだけ活動し、議会での役割を果たしているか、それを踏まえて市民の皆さんで十分に議論してほしい」と強調した。 （稲葉光昭）