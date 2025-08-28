ガソリン税の暫定税率廃止に向け、与野党が協議を進めている。代替財源の確保や脱炭素政策との整合性など、廃止がもたらす課題を包括的に議論すべきだ。

ガソリン税は1リットル当たり53円80銭で、本来の28円70銭に暫定税率分の25円10銭が上乗せされている。

立憲民主、日本維新の会、国民民主など野党7党は物価高対策の一環として、暫定税率を11月から廃止する法案を国会に提出した。与野党は年内廃止で合意している。

暫定税率を廃止すればガソリン価格は大幅に下がり、消費者の負担は軽くなる。車が欠かせない地方の生活者にはメリットが大きい。

一方で問題点もいくつかある。廃止に伴う税収減は年約1兆円と見込まれる。代わりの財源に対する与野党の考えは異なり、21日の協議では隔たりが埋まらなかった。

与党は恒久財源の必要性を主張する。新たな税を設ける案も取り沙汰され、別の税目で個人や企業の負担が増える可能性がある。

野党からは税収の上振れ分や、為替介入などに備えた外国為替資金特別会計（外為特会）の余剰分を活用する案が挙がる。どちらも年度によって変動があり、安定した財源とは言えない。

影響は地方財政にも及ぶ。ガソリン税の一部は自治体に配分され、税収減のうち約300億円が自治体分だ。地方への配慮も不可欠だ。

全額が自治体の税収になる軽油引取税の暫定税率は、野党の法案で廃止が見送られたものの、今後検討される可能性がある。

与野党は1兆円の減収を穴埋めする方策ばかり検討しているが、税収が減るなら、歳出を削ることも考えるべきではないか。

ガソリン税は道路整備の特定財源として導入され、1974年に財源不足を補う目的で暫定税率を加えた。暫定措置が50年以上も続くのは不自然だ。2009年から道路整備以外にも使われている。

暫定税率の意義は既に失われており、見直すのは当然である。ただし、目先の物価高対策だけで廃止を論じるのは不十分だ。関連する課題にも目を向けてもらいたい。

ガソリンが値下がりして消費量が増えれば、二酸化炭素（CO2）の排出量が増加しかねない。脱炭素政策との矛盾が生じる。

政府はロシアのウクライナ侵攻などによる原油高騰をきっかけに、現在までガソリン代の補助に巨額の予算を投じてきた。原油価格は侵攻以前の水準に戻っている。これ以上続ける必要はない。

暫定税率の廃止は高所得者や好業績の企業にも恩恵が及ぶ。物価高対策が目的であれば、燃料代の負担が重い低所得層らに対象を絞らないと、ばらまきに過ぎない。

与野党はさまざまな課題に決着をつけてから、廃止時期を決めるのが筋だ。