長崎県佐世保市の夏祭り「させぼシーサイドフェスティバル2025」が9月6、7日、市総合グラウンド（同市椎木町）で開かれる。佐世保商工会議所青年部の現役と経験者でつくる実行委員会の主催。21回目となる今年初めて、会場内の多目的広場で、手持ち花火を一斉に点火した人数のギネス世界記録に挑む。

現在のギネス記録は18年8月11日に兵庫県宝塚市で達成した1713人。スタートの合図から10秒以内に、参加者全員が手持ち花火を点火することが条件だ。

新記録1800人を目指す実行委は、花火や点火用のろうそくなどの準備を進めており、最大の課題とする参加人数で市民の「賛同」を求めている。ギネス記録挑戦への参加は、6日午後5時から受け付ける。

フェスティバルは両日とも午前10時に始まり、6日は午後9時、7日は午後6時まで。期間中はステージイベントのほか、自衛隊、消防、警察の車両展示、縁日コーナーが設けられ、多くの出店やキッチンカーが並ぶ。人気の赤ちゃんハイハイ（7日午前10時に受け付け）もある。

3千発の花火の打ち上げは6日午後7時半から。陸上競技場に設けられる観覧席のチケットは千〜3千円で、A席のみ前売り2500円。問い合わせは、平日午前9時〜午後5時に実行委事務局＝0956（46）6855。 （重川英介）