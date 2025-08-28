水害に遭っても病院が医療・救護活動を続けられる体制を確保しようと大手ゼネコンの清水建設（東京）、熊本大学病院、熊本県は26日、災害医療の包括連携協定を結んだ。3者は2020年の7月豪雨災害を機に、人吉・球磨地域の医師会など関係29機関とともに、浸水リスクの増大に合わせて対応すべき防災行動を段階的、時系列に整理した計画（タイムライン）を共有し、地域医療連携の仕組みを構築した。こうした取り組みを県内に広げる狙いだ。

7月豪雨災害では、同地域の医療機関の多くが被災、通信環境やライフラインが切断され、医療活動に大きな混乱が生じたという。

病院建設に知見を持つ同社は、近年の災害激甚化に伴い、病院の機能強化を模索。改修などハード面の対応は制約がある一方、ソフト面は気象・降水予測や関係機関の連携によって強化できると判断した。

こうした地域医療連携の推進を県人吉保健所に提案した。熊本大病院は災害下でも医療提供を継続するために必要な人材を育成する災害医療教育研究センターを持っており、人吉医療センターなどとともに検討会を発足させた。

検討会は医療の他、河川防災、建築など産学官の組織で構成。タイムラインは事前の防災行動を学んだ上で、各機関は浸水リスクの大小によって支援される側・する側に分類するなどして、それぞれの防災行動を抽出。災害発生までの時間軸で項目ごとに整理した。

協定締結後の記者会見で、同社は10、11日の大雨時、人吉医療センターではタイムラインに沿って備蓄品や医療機器の充電の確認など慌てずに実施されたことを報告。藤本裕之常務執行役員は「防災行動が事前に分かり、医療体制を確保しながら賢く災害に備えることができる」と話した。

熊本大病院の笠岡俊志・災害医療教育研究センター長は「医療者では気付きづらい止水板の設置法など浸水の防止策などのアドバイスも得られ、診療を止めずに継続する重要さを改めて認識できた」と説明。「発生する災害は地域によって異なる。実情に合った計画によって医療連携体制を広げていきたい」と強調した。 （藤崎真二）