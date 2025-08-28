長崎県佐世保市第2のクルーズ拠点・浦頭埠（ふ）頭（同市針尾北町）に建設中の「灯籠タワー」が異例の経過をたどっている。当初は高さ25メートル、ちょうちん3500個の3基を予定したが、このサイズは1基のみ。残る2基は15メートルに小型化され、ちょうちん素材も台風の破損で見直された。クルーズ会社の意向を重視し過ぎた「行政」、経済効果予測に冷静さを失った「議会」−。ともにきしみが生じた二つの歯車が、不運にもかみ合った結果のように思える。 （古川泰裕）

コロナ禍が明け、浦頭に待望の国際クルーズ第1号が寄港した2024年6月。米英に拠点を置く世界最大の客船会社「カーニバル」の幹部は岸壁に立ち、完成したタワー1号基を見上げた。「これが、あと2基もできるなんて」。満足そうな幹部の様子に、佐世保市は自信を深めた。

タワーは同市江迎町の夏祭りでピラミッドのように灯籠を組み上げる「千灯籠」、3基という数は戦争史跡の旧佐世保無線電信所（針尾送信所）の3本の塔に由来する。計画段階で市側はクルーズを日本らしい演出で迎える考えを伝え、イメージ画像を示した。同社副社長は「大変きれいだ」と感激した様子だったという。

この一言が、市の歯車を狂わせる。「本物の千灯籠に近い状態を再現するため」との理由であえて市販のビニール製ちょうちんを据えたところ、クルーズ寄港から2カ月後の台風で49個が破損。検証過程で劣化が進み、固定箇所も弱いことが判明した。風雨の強い岸壁に設置すれば、今後さらに破損が増えることは火を見るより明らかだった。

これには議会も慌てる。そもそも議会は23年9月定例会で3基の建設費（各6千万円で計1億8千万円）を承認し、事業を後押しする立場になっていた。

議会から市の施策をチェックする冷静さを奪ったものがある。浦頭の近く、大型リゾート施設・ハウステンボスの隣接地に県が計画したカジノを含む統合型リゾート施設（IR）だ。地域に年間3200億円の経済効果、3万人の雇用をもたらすとし、クルーズ誘致の推進も期待された。

巨大タワーを計画した当時、市や議会に、どこかぬれ手で粟（あわ）をつかむような雰囲気はなかったか。市は「ない」と言い切るが、市議の一人は「雲のような大きな話で、フワフワしていた。浮足立っていた」と打ち明ける。

そこに23年末のIR不認定が冷や水を浴びせる。加えて物価高による資材価格の高騰など現実的な課題が一気に押し寄せてきた。

「過ち」に気付いた市と議会は歯車を巻き戻す作業に乗り出す。そして25年6月定例会で、「2・3号基は高さ15メートルとする」「ちょうちんはビニール製から耐久性の高いポリカーボネート（PC）製に変更し、1号基についても交換を進める」を条件に決着した。

これにより1号基の費用は当初の6千万円から1億6千万円に、2・3号基は各2千万円増の各8千万円に増額。建設総額は当初想定の倍近い3億2千万円となった。

佐世保が誇る要素がギュッと凝縮された灯籠タワーは、来年1月にも3基がそろい踏みする。