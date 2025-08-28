外国人と地域住民との付き合い方について考える「多文化共生講演会」が27日、佐賀県伊万里市の市民図書館で開かれた。7月にベトナム人の技能実習生が逮捕される強盗殺人事件が発生したこともあり、「日常ルールの大切さについても基準が違う。互いの文化を理解することが重要」などと活発な議論が交わされた。

同市では900人以上の外国人が暮らしており、在住外国人の語学習得や生活支援に取り組んでいる住民団体「日本語教室いまり」（中村章代表）が企画した。

講演会では、全国の日本語教室の事例に詳しい多文化社会コーディネーター高柳香代氏が、国際交流における共生の考え方を紹介。「（異なる文化や習慣がある場合）自分も相手もその違いを受け入れ、変化することで『共生』が生まれる」と指摘した。日本語教室の役割については「住民とのつながり、コミュニケーションが生まれる場としても重要」と述べた。

「となりの外国人、どうつき合う？」をテーマにパネル討論もあり、外国人雇用に力を入れる市内企業2社の採用責任者や、深浦弘信市長らが登壇。関連の建設会社などでインドネシア人約50人を雇う玖伸の篠塚彩香社長は、「ごみ分別などのルールが守られていなくても、地域の日本人は外国人に直接指摘するのは苦手。会社に連絡してもらって速やかに対応している」と事例を紹介した。

伊万里市の深浦弘信市長は7月の事件にも触れ、「日本語教室の活動などは先進事例として評価されているが、多文化共生は次の段階に入った。小規模で外国人を雇う企業の実態把握や情報提供などの課題も浮き彫りになっており、今後は外国人が呼び寄せる家族の生活支援なども視野に取り組みたい」と述べた。 （糸山信）