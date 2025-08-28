

左／1931年に竣工した綿業会館は、ルーズベルト大統領夫人やヘレン・ケラー、吉田茂をはじめとした歴代首相など名だたる人々が来館。右／一般見学会で味わえる「四季の特別メニュー〜夏〜」（写真：一般社団法人日本綿業倶楽部）

【写真を見る】アーチ型の窓が規則正しく並ぶ、大阪の重要文化財「綿業会館」の建物全景

じわじわと注目度が高まっている大阪・関西万博、その会期は折り返しを過ぎた。時はシルバーウィークなど長期休暇がとりやすい季節へと向かっていく。万博に訪れるなら、日常にある大阪の街並みも楽しんでほしい。その街の歴史やカルチャーに魅せられるはずだ。

大阪の中心地には、知られざる歴史を感じることができる文化建築が立ち並ぶ。今回は大阪市の船場（せんば）エリアにある会員制クラブ「綿業会館」を訪ねてみた。

限られた数しかない、エグゼクティブパーソンの社交場

国内はもとより海外にもある会員制クラブ。飲酒を伴う接待の場ではなく、ビジネスパーソンの社交の場のことを指す。会員制クラブのほかにも社交クラブなどとも呼ばれている。会員制の文字通り、基本的には会員のみしか立ち入ることができない。入会条件に適している人物か、すでに入会している会員からの紹介がないと会員にはなれないとのこと。



全国各地にあるこうした会員制クラブはその数100にも満たないと言われており、主要都市を中心にある。大阪では大阪倶楽部や清交社など5つのクラブが100年近くの歴史を持っている。

その1つである「綿業会館」は、オフィスが集う大阪市の船場エリアにある、ひときわ重厚な意匠が印象的な建物だ。

1931（昭和6年）年12月に竣工し、1932（昭和7年）年1月に開館した。まもなく100周年を迎えようとしている。



綿業会館の建物全景。アーチ型の窓が規則正しく並ぶ（写真：一般社団法人日本綿業倶楽部）



エントランス正面から撮影。格子扉が美しい。奥に見えるのはエントランスホールのシャンデリア（撮影：永見薫）

ここは日本綿業倶楽部が建てた建物だ。美しい外観に吸い寄せられて入りたくなるが、入館はできない。原則会員の人がこの場を利用している。

建物の一部はテナントビルとして賃貸もしているため、賃借する企業や個人の方は入館が可能だ。ただしその賃借人も会員であることが条件のため、いずれにしても会員しか利用できない。

大阪は「東洋のマンチェスター」綿紡績の中心地だった

当該建物が創設されたのには理由があった。1882（明治15年）年に大阪に近代的設備を備えた大阪紡績会社（現・東洋紡）が設立され、以降1892（明治25年）年にかけて、三重紡績、天満紡績（どちらも現・東洋紡）、摂津紡績、尼崎紡績（どちらも現・ユニチカ）など20に及ぶ紡績会社が次々と設立された。

次第に大阪は「東洋のマンチェスター」（イギリスのマンチェスターは産業革命で繊維工業の中心地として発展を遂げた）と呼ばれるようになり、日本は昭和初期に紡績業において綿製品輸出世界一となった。

こうした「日本の綿業の進歩、発展をさらに図るため」と東洋紡績（現・東洋紡）専務だった岡常夫氏による遺言で綿業会館を創設することになったのだ。遺族より寄付された100万円と業界関係者からの50万円の寄付（現在の貨幣価値にすると約75億円相当）により、会員制クラブのための建物が着工された。



玄関ホールでは故・岡常夫氏の銅像が訪れる人を迎える（写真：一般社団法人日本綿業倶楽部）

倶楽部の会員数は500名ほど。平均年齢は60〜70代で、時折30代の若年者もいる。その多くは企業の役員クラスであり、重責を担う者の社交場として活用されている。岡氏の基本理念のもと、会員相互の交流を図るとともに、各種関連団体と連携をして文化的活動に関する事業を通じ、社会各界の発展に寄与することを目的とした活動を行っている。

また海外の来賓を招く際の迎賓館としても活用されていた。一般社団法人日本綿業倶楽部 専務理事の槙島 昭彦氏はこう話す。

「開館約2カ月目には満州事変の調査のために、国際連盟が派遣したリットン調査団が大阪に来訪し綿業会館にも立ち寄っていた。資料を見ると、東京に足を運んだ後に中国に向かったとあり、大阪に立ち寄ったという記録がない。

しかし別の資料によると、一行が東京に入った後、横浜経由で大阪に来られて立ち寄った履歴があり、その際に談話室を利用した。当時リットン調査団の主眼は日中の関係の調査であった。大阪と中国は綿紡績業が非常に盛んだったので、公にはされてなくとも私たちの元に立ち寄ったのではないかと推察している」

リットン調査団をはじめ、ルーズベルト大統領夫人やヘレン・ケラー、吉田茂をはじめとした歴代首相など、歴史上に残る人たちが来館している。

文化財指定の迎賓ルームは5つの様式が混在

「綿業会館」の設計及び施工には、大阪の代表的建築家・渡辺 節氏、主任製図師には村野藤吾氏が参画した。村野氏は渡辺節建築事務所出身であり、いわば渡辺の弟子のような立場である。

建物の特徴的な点は、1つの建築様式ではなく、世界各国の様式を取り入れてつくり上げられている点だ。例えばイギリス様式だったら全部イギリス様式でまとめる、イタリア様式だったらイタリア様式でまとめるというのが当時の流れだったが、綿業会館の建物内には5つの様式の部屋が存在している。

1つの建物の中に様々な国の様式が入っている例は珍しい。後にこの点が重要文化財指定の際のキーポイントとなり、文化庁からも「国際色が豊か」と言葉をかけられたという。

設計した渡辺氏は「諸外国からお客さんが来られたときに、それぞれに合った雰囲気のお部屋を用いられるように」と各国の様式を取り入れた。これこそがおもてなしの心だったのだ。



窓の装飾が美しい。単に装飾としてだけではなく、戦火から守る役割も果たしていた（写真：一般社団法人日本綿業倶楽部）

地下1階、地上7階の建物に足を踏み入れると、まず玄関ホールが見えてくる。ここはイタリア様式のホールで、15世紀から17世紀に多く採用されたルネッサンス様式が採用されている。眩いほどのシャンデリアが印象的で、銅像もかまえており、まさにお出迎えの雰囲気が漂う場所だ。



イタリアルネッサンス調でまとめた玄関ホール（写真：一般社団法人日本綿業倶楽部）

1階の右手には会員食堂がある。20世紀初頭の欧米のホテルや公会堂のホールをイメージしてつくられたスペースだ。とくにミューラルデコレーションと呼ばれている天井の装飾が美しい。ここは着席で50名、立食パーティーで70〜80名ほど入り、パーティーや音楽会、婚礼も行われる（婚礼は会員以外でも予約のうえで利用が可能）。



天井装飾が美しい会員食堂（写真：一般社団法人日本綿業倶楽部）

3階にある特別な空間。その1つ目の部屋は、イギリス様式の談話室である。17世紀初期のイギリスルネッサンスのジャコビアン・スタイルを取り入れている。

壁面に貼られたタイルタペストリーが印象的で、当館の代表的な部屋だ。



イギリスルネッサンス、17世紀のジャコビアン・スタイル取り入れた談話室（写真：一般社団法人日本綿業倶楽部）



壁面のタイルタペストリーは、かつて京都東山にあった泰山製陶所で焼かれた「泰山タイル」（写真：一般社団法人日本綿業倶楽部）

同一階にあり、貴賓室と呼ばれる特別室は、クイーンアンスタイルと呼ばれる18世紀のイギリス洋式を取り入れた部屋だ。窓や壁が直線的なのに対して、天井・家具などの曲線がうまく組み合わされた装いが印象的だ。最上階である7階には、大会場がある。同じくイギリス様式で、18世紀のアダムスタイルという建築様式が採用されている。



貴賓室と呼ばれる特別室（写真：一般社団法人日本綿業倶楽部）



最上階にある大会場（写真：一般社団法人日本綿業倶楽部）

3階に戻ると19世紀のフランス様式を取り入れている会議室がある。通称「鏡の間」と呼ばれている部屋だ。アンピールスタイル、英語で言うとエンパイア（帝政）、つまりナポレオン時代の建築様式が採用された部屋であり、天井や壁などの装飾が抑えられたシンプルなデザインが特徴的だ。



通称「鏡の間」といわれている会議室（写真：一般社団法人日本綿業倶楽部）

こうした豊かな様式を取り入れたほか、将来の本格的な冷暖房の普及を予想してダクトの径を太くして建物に内蔵させていたなどの工夫もある。

大人気！食事もできる一般見学ツアー

日本綿業倶楽部は開館後、社団法人として活動をしていたが、2012年の法人法改正に伴い、一般社団法人に移行した。以降は会員以外の人にも綿業会館の文化的な価値を伝えるために、普及活動を始めた。

以前は紡績業界関係者が会員の中心だったが、現在はさまざまな業界の人が会員として参加できるようになった。また、普及活動の大きな点として挙げられるのが一般見学会だ。

一般見学会では、会員以外の人が月に1回、建物内部を見ることができるツアー（有料）を実施している。毎月第4土曜日、午前・午後と2部制で開催しており、各回40名ほどが参加できる。見学会開催日3カ月前の1日・2日の2日間で受付をする。

滅多に入ることができないことを知っているファンが、申し込みに押し寄せるため抽選制で倍率が高い。各回平均10倍から時には20倍から30倍になることもあるという。



地階にあるグリル（写真：一般社団法人日本綿業倶楽部）

見学コースは1時間ほど。1階の玄関ホールから入り、会員食堂、3階にある談話室、貴賓室、会議室を見学し7階の大会場を回る。その間に倶楽部の職員がその歴史をゆったりたっぷりと説明する。午前の部は見学が終了すると、1階にある「会員食堂」あるいは、地階にある「グリル」で食事ができる。



地階にあるグリルで提供される、2カ月ごとに更新するコースメニュー。写真は肉料理（写真：一般社団法人日本綿業倶楽部）



今夏提供する「四季の特別メニュー〜夏〜」。季節ごとに更新される（写真：一般社団法人日本綿業倶楽部）

もちろん午後の見学会参加者にも機会はあり、会の終了後に食事券がもらえるため、後日グリルで味わえる。

グリルのメニューは2カ月ごとに更新しており、お魚料理やお肉料理のコースから、カレーライスやパスタなどの単品メニューまでラインナップが豊富だ。実にクラシカルなレストランである。

常時ではないとはいえ、会員以外でも入ることができるチャンスが増えている。「見学会や婚礼利用のために開放したことでこの場を知ってもらうきっかけができている」と槙島氏は話す。

以前はSNSなどでの情報拡散は禁止していたが、最近は積極的に推し進めているという。会員の人たちからも概ね肯定的で「なんだか今日は活気があっていいね」とおおらかに受け止めているそうだ。

由緒正しきクラシックの空間で、フレンチを中心とした料理を味わう時間はどんな心地がするのだろうか。予約を取るのが難しくても、少し前から計画してなんとか旅程に組み込んでみたいものである。わざわざ足を運ぶ価値がありそうだ。

（永見 薫 ： ライター）