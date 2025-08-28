日本テレビは、海外の「スポーツ賭博サイト」を調査しました。サイトには今年の夏の甲子園に出場していた高校名が並び、高校名の横には「賭けの配当倍率」をあらわす数字が並び、優勝した沖縄尚学は「6.84倍」となっています。

こうしたサイトの日本からの利用が拡大しています。今年に入りオンラインカジノが大きな問題となっていますが、こうしたスポーツ賭博のサイトも日本からアクセスし、賭けを行うことは違法です。

スポーツ賭博をしていた男性に話を聞きました。たった5年で…

スポーツ賭博した人

「（賭けた額は）おそらく2000万円はくだらないんじゃないか。やめ時がわからないので、負けるまでやる。負けてお金がなくなるまでやる」

藤井貴彦キャスター

「今回、日本テレビの調査によってこうした実態が明らかになりました。板垣李光人さん、いかがですか」

俳優・板垣李光人さん（「news zero」水曜パートナー）

「スポーツは勝ち負けで盛り上がれるものだからこそ、違法な賭博の対象になってしまいがちなのかなと思いました。ただ、高校野球まで対象になっていたり、5年で2000万円も賭けてしまった人がいるというのは驚きでした」

藤井キャスター

「何が恐ろしい点なのか、小栗泉・日本テレビ特別解説委員が解説します」

小栗泉・日本テレビ特別解説委員

「違法なスポーツ賭博。去年、海外のサイトに日本から賭けられた金額は、およそ6.5兆円にのぼるといわれています」

「ハマってしまう理由として、違法スポーツ賭博対策に詳しいスポーツエコシステム推進協議会の稲垣弘則代表理事は、日本語でサービスが提供されるなど、ユーザーが合法と誤認するようなつくりになっていて、『始める手軽さ』もあるといいます」

「実際、私たちが話を聞いた男性は『スマホを使って、時間も場所も選ばないところが魅力的だった』と話していました」

「さらに今回調査したサイトの中には『サポート窓口』が記載されているものもあり、その番号に私たちも実際に電話をかけてみました」

――日本からサイトを見ていたので違法じゃないか心配して電話したんですけど、日本から賭けても違法にはならない？

スポーツ賭博サイトのオペレーター

「恐縮ですが、法律に関するお問い合わせは…弁護士まで…していただけますでしょうか」

小栗特別解説委員

「応答はカタコトの日本語でしたが、海外サイトと言いながら日本語でサポートがあるという点も、手を出しやすい要因になっているのかもしれません」

藤井キャスター

「際限なくお金をつぎ込んでしまうというような話もよく耳にします」

小栗特別解説委員

「私たちが話を聞いた男性も、およそ5年で2000万円をつぎ込み、『借金を返せず親に泣きついて何度も返済してもらった』『家にある家族のものを勝手に換金したり、家庭内窃盗、つまり棚にある家族のお金を使ったりしてしまった』と家族にも負担をかけたと話します」

「さらにスポーツエコシステム推進協議会の稲垣代表理事は『違法なスポーツ賭博から、オンラインカジノにハマっていくという話もある』と危険性についても指摘しています」

藤井キャスター

「厚生労働省は、ギャンブル依存症かもしれないと思ったら1人で抱え込まず、近くの保健所や精神保健福祉センターなどに相談することを呼びかけています」

（8月27日放送『news zero』より）