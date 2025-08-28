サッカー天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会は27日、準々決勝の4試合が行われました。

J1優勝争いにいる両チーム、FC町田ゼルビアと鹿島アントラーズの一戦は町田が3得点を奪っての完封勝利。町田はクラブ初の天皇杯ベスト4進出。一方の鹿島は2016年以来の天皇杯タイトル獲得はなりませんでした。

サンフレッチェ広島は前半から主導権を握り、4得点を奪って勝利。名古屋グランパスは終盤に反撃するも及ばずベスト8敗退となっています。2011年以来の優勝を目指すFC東京は、浦和レッズに後半2得点を奪って逆転勝利。昨季王者のヴィッセル神戸は、J3から唯一勝ち上がったSC相模原に苦しみながらもPK戦の末勝利しました。

準決勝は11月16日に開催。町田−FC東京、神戸−広島のカードとなっています。

【天皇杯 準々決勝結果】

◆町田 3−0 鹿島 （町田GIONスタジアム）

得点【町田】増山朝陽（前半15分）藤尾翔太（前半21分）下田北斗（後半1分）

◆広島 4−2 名古屋 （豊田スタジアム）

得点【広島】田中聡（前半5分、前半19分）中島洋太朗（前半42分）中野就斗（後半3分）【名古屋】永井謙佑（後半9分）山岸祐也（後半37分）

◆FC東京 2−1 浦和 （埼玉スタジアム2OO2）

得点【FC東京】マルセロ ヒアン（後半7分、後半20分）【浦和】金子拓郎（前半42分）

◆神戸 1−1(PK4-2) 相模原 （レモンガススタジアム平塚）得点【神戸】小松蓮（前半30分）【相模原】加藤大育（前半15分）