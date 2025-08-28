全世帯の6分の1が電気料金延滞か

8月22日の米株式市場でダウ工業株30種平均が8カ月ぶりに最高値を更新した。米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ再開への期待が高まったことが主な要因だ。

FRBのパウエル議長は同日、経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）での講演で「雇用の下振れリスクが高まっている」との認識を示し、9月の利下げ再開を示唆した。

だが、インフレが再び高進するリスクは残ったままだ。7月の消費者物価指数（CPI）は前年比2.7％の上昇となり、上昇率が2カ月連続で前の月を上回った。

物価はたしかに上がっているが

統計の数字以上に米国のインフレは激しいようだ。

米国でも暑い夏が続き、冷房が欠かせない中、電気代の高騰が問題となっている。今年の夏場（6〜9月）の料金は1世帯当たり平均で前年比6％増の784ドル（約11万円）と、過去最高となる見通しだ。夏場の冷房需要に加えて、人工知能（AI）開発・運用向けの需要急増が災いした。

今年の電気代水準は、低所得層の年間所得の8.6％に達した。全米エネルギー支援協会は、電気料金延滞は米国全体の6分の1にあたる2120万世帯と推計している。

あらゆるモノがどんどん値上がり

新車の価格も天井知らずの急上昇を続けている。

新車のメーカー希望価格の平均は5万1000ドル（約753万円）を超えており、2万ドル（約295万円）以下の新車は1車種のみという有様だ。日常生活に欠かせない自動車が高嶺の花になってしまった感がある。

アメリカン・ドリームの象徴である住宅市場にも異変が生じている。

不動産仲介企業によれば、7月の住宅購入契約の解約件数が約5万8000件に達した。全売買契約の15.3％を占め、2017年の統計開始以来、7月として最も高い解約率となった。2020年初頭に比べて50％上昇した住宅価格に先行き不安が重なり、買い手が慎重になっていることの表れだ。

また、米国民の間では雇用不安が広がっている。ロイターが19日に発表した世論調査結果によると、「（AIの進歩によって）多くの人が恒久的に失業することを懸念している」と回答した米国民は71％に達した。

AI失業の不安、圧し掛かる学生ローン

AI失業は若者にとって現実となりつつある。

ニューヨーク連銀のデータによれば、大卒以上の22〜27歳人口の4月の失業率は5.8％と全体の4.0％より1.8ポイント高く、その差は過去最大となった。専門家は「AIが新入社員の仕事を代替するようになっていることが影響している」と分析している。

「弱り目に祟り目」ではないが、大卒の若者にとっては学生ローンも頭の痛い問題だ。

トランプ政権が学生ローンの返済猶予措置を終了させたため、返済が滞る件数が急増している。ニューヨーク連銀は「学生ローン全体の残高は1兆6400億ドル（約243兆円）に上り、そのうち12.9％が90日以上延滞している」とみている。

家計のやりくりに窮した若者は、新たな金融サービスに頼らざるを得ない。

BNPL（バイ・ナウ・ペイ・レイターの略）と呼ばれる決済サービスを使い、あらゆる買い物の支払いを先延ばしにしている。BNPLを使った商品やサービスの購入額は昨年、約1090億ドル（約16兆円）と急増し、支払いの遅延問題が既に顕在化している。

消費性向（消費の所得に対する割合）が高い若者が苦境に陥ると、個人消費に悪影響を与えることは間違いないだろう。

米マクドナルドが値下げを断行する理由

消費者の懐事情の悪化は小売り大手の経営を圧迫しつつある。

米小売り大手ターゲットは20日、コーネルCEO（最高経営責任者）が来年2月に辞任すると発表した。3四半期連続の減収の責任をとる形だ。インフレの長期化で消費者の節約志向が強まり、最大手ウォルマートも第2四半期の純利益が3年ぶりに予想を下回った。

注目すべきは、マクドナルドが主力商品の値下げを決定したことだ。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、ビッグマックなどのセットメニューの価格を9月から約15％引き下げると報じた。

マクドナルドはこれまで、インフレによるコスト高に合わせて値上げを続けてきたが、消費者から「高すぎる」との声が高まり、深刻な客離れが懸念された。このため、利益が圧迫されることを覚悟の上で値下げを断行しようとしている。

物価はたしかに上がっている。だが、値上げにより消費者がモノを買えなくなり、支出を減らすことによる物価の下押し圧力は、徐々に高まっているのだ。

インフレからデフレに転じる可能性

このような状況を受けて、2008年の景気後退を予測した経済学者でローゼンバーグ・リサーチを率いるデイビッド・ローゼンバーグ氏は、「我々はデフレの危機に直面している」と警鐘を鳴らした。

ローゼンバーグ氏は、トランプ政権の下で移民の流入が減少し、それにより消費支出が抑えられることも警戒している。移民の労働力人口や新規入国ビザ発給件数は前年割れとなっており、米国の個人消費にマイナスの影響を与えることは確実だ。

ローゼンバーグ氏が指摘しているとおり、米国で続く高齢化（2020年の高齢化率は16.8％）の傾向もデフレ圧力となる。高齢者は消費より貯蓄を好む傾向が強いからだ。

米国がインフレからデフレに転じる可能性は排除できなくなっているのかもしれない。デフレは消費者にとって福音だが、日本がかつて経験したように、高インフレの抑制よりも解決が難しい政策課題だ。実質金利が上昇するため、株式市場を始め金融市場が打撃を被る可能性が高いと言わざるを得ない。

「米国経済がデフレ化する」と断言するつもりはないが、米国経済の今後の動向は最大の関心をもって注視すべきだろう。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

デイリー新潮編集部