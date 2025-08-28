予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ 日本テレビ系 10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと）の制作が決定！放送は毎週土曜よる9時。

今回発表したのは、全員が顔を「プロフィール帳」で隠した異例のビジュアル。 彼らが一体誰なのか、本人へと繋がるヒントはその「プロフィール帳」の中に隠されているかも…。ぜひ推理力で、隠された13人の「顔」を暴き出してみては？

＜イントロダクション＞

あなたは、いい子ですか？わるい子ですか？

同窓会で集まった、小学校の同級生。

タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。

そしてはじまった、同級生の不審死。

一体誰が、なんのために？

事件を止めるため動き出した2人の同級生。

しかし彼らにも秘密があり……。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ―？

ノンストップの考察ミステリー。

＜番組情報＞

脚本：ガクカワサキ

音楽：Jun Futamata

演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也

チーフプロデューサー：道坂忠久

プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝

制作協力：ダブ

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/iiwaru/

番組公式X：@iiwaru_ntv

番組公式Instagram：@iiwaru_ntv

番組公式TikTok：＠iiwaru_ntv