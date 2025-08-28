新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』10月スタート！容疑者は同級生 真犯人は誰だ？全員が顔を“プロフィール帳”で隠したビジュアル解禁
予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ 日本テレビ系 10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと）の制作が決定！放送は毎週土曜よる9時。
今回発表したのは、全員が顔を「プロフィール帳」で隠した異例のビジュアル。 彼らが一体誰なのか、本人へと繋がるヒントはその「プロフィール帳」の中に隠されているかも…。ぜひ推理力で、隠された13人の「顔」を暴き出してみては？
＜イントロダクション＞
あなたは、いい子ですか？わるい子ですか？
同窓会で集まった、小学校の同級生。
タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。
そしてはじまった、同級生の不審死。
一体誰が、なんのために？
事件を止めるため動き出した2人の同級生。
しかし彼らにも秘密があり……。
容疑者は同級生。真犯人は誰だ―？
ノンストップの考察ミステリー。
＜番組情報＞
脚本：ガクカワサキ
音楽：Jun Futamata
演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也
チーフプロデューサー：道坂忠久
プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝
制作協力：ダブ
製作著作：日本テレビ
番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/iiwaru/
番組公式X：@iiwaru_ntv
番組公式Instagram：@iiwaru_ntv
番組公式TikTok：＠iiwaru_ntv