「24時間テレビ48」放送まであと2日 8/30(土)・31(日) 2日間のタイムテーブル解禁
2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。
放送は8月30日（土）18:30スタート。この度、番組公式SNSにて、2日間のタイムテーブルを公開！ぜひご覧ください。
「24時間テレビ」公式X：https://x.com/24hourTV
「24時間テレビ」公式Instagram：https://www.instagram.com/24hourtv_ntv/
◆「24時間テレビ48」目的別募金のご案内
今年の目的別募金へのご参加について、ご案内させていただきます。
チャリティーランナー 横山裕（SUPER EIGHT）の「マラソン子ども支援募金」は、以下のページからご確認ください。マラソン放送中に表示されるQRコードからも、募金に参加いただけます。
https://www.ntv.co.jp/24h/runner2025/
義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター イモトアヤコの「パラスポーツ応援募金」と、石川県出身の目線から、能登復興に寄り添う浜辺美波らの「能登復興支援募金」は、キャッシュレス募金ページにて、プルダウン選択でお選びいただけます。
https://bokin.24hourtv.or.jp/
なお、「24時間テレビ」一般募金（福祉、環境、災害支援）も、引き続き受け付けております。
募金のしかたをわかりやすく解説した動画も、日テレ公式YouTubeにてご覧いただけます。動画のナレーションを務めるのは、チャリティーランナーの横山です。
https://youtu.be/lTGvotpMcyA
日テレ公式YouTubeでは横山の「走る理由」動画も公開しております。ぜひあわせてご覧ください。
https://youtu.be/DNquEW9PMB8
◆番組概要
「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」
■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）
■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」
■会場 両国・国技館
■出演者
【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順
【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）
【スペシャルサポーター】イモトアヤコ
番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/24h/