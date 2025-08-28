2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。

放送は8月30日（土）18:30スタート。この度、番組公式SNSにて、2日間のタイムテーブルを公開！ぜひご覧ください。

「24時間テレビ」公式X：https://x.com/24hourTV

「24時間テレビ」公式Instagram：https://www.instagram.com/24hourtv_ntv/

◆「24時間テレビ48」目的別募金のご案内

今年の目的別募金へのご参加について、ご案内させていただきます。

チャリティーランナー 横山裕（SUPER EIGHT）の「マラソン子ども支援募金」は、以下のページからご確認ください。マラソン放送中に表示されるQRコードからも、募金に参加いただけます。

https://www.ntv.co.jp/24h/runner2025/

義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター イモトアヤコの「パラスポーツ応援募金」と、石川県出身の目線から、能登復興に寄り添う浜辺美波らの「能登復興支援募金」は、キャッシュレス募金ページにて、プルダウン選択でお選びいただけます。

https://bokin.24hourtv.or.jp/

なお、「24時間テレビ」一般募金（福祉、環境、災害支援）も、引き続き受け付けております。

募金のしかたをわかりやすく解説した動画も、日テレ公式YouTubeにてご覧いただけます。動画のナレーションを務めるのは、チャリティーランナーの横山です。

https://youtu.be/lTGvotpMcyA

日テレ公式YouTubeでは横山の「走る理由」動画も公開しております。ぜひあわせてご覧ください。

https://youtu.be/DNquEW9PMB8

◆番組概要

「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順

【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）

【スペシャルサポーター】イモトアヤコ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/24h/