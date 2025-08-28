

新フラッグシップスマホ「Google Pixel 10・10 Pro・10 Pro XL」をフォトレポート！

既報通り、Googleは20日（現地時間）、アメリカ・ニューヨークにてハードウェア製品の発表イベント「Made by Google ‘25」を開催し、自社ブランドで「Made by Google」として開発・販売している「Pixel」シリーズの新商品としてフラッグシップスマートフォン（スマホ）「Pixel 10」および「Pixel 10 Pro」、「Pixel 10 Pro XL」、フォルダブルスマホ「Pixel 10 Pro Fold」、スマートウォッチ「Pixel Watch 4」、完全ワイヤレスイヤホン「Pixel Buds 2a」などを発表しました。



新たなフラッグシップスマホであるPixel 10シリーズ 新たなフラッグシップスマホであるPixel 10シリーズ



左からPixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro、Pixel 10の前面。既存のPixel 9 Pro XL、Pixel 9 Pro、Pixel 9と同様に6.8インチ、6.3インチ、6.3インチに 左からPixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro、Pixel 10の前面。既存のPixel 9 Pro XL、Pixel 9 Pro、Pixel 9と同様に6.8インチ、6.3インチ、6.3インチに



Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro、Pixel 10のデバイス情報 Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro、Pixel 10のデバイス情報



Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro、Pixel 10の規制ラベル。日本向けモデルはPixel 10 Pro XLがGYPW4、Pixel 10 ProがGN4F5、Pixel 10がGL066 Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro、Pixel 10の規制ラベル。日本向けモデルはPixel 10 Pro XLがGYPW4、Pixel 10 ProがGN4F5、Pixel 10がGL066



左からPixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro、Pixel 10の背面。外観もPixel 9シリーズを踏襲しており、カラーバリエーションに新色があるものの、見た目としてはデザインは変わらない 左からPixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro、Pixel 10の背面。外観もPixel 9シリーズを踏襲しており、カラーバリエーションに新色があるものの、見た目としてはデザインは変わらない



Pixel 10 Proの正面。Pixel 10 Pro XLとともにPixel 9 ProやPixel 9 Pro XLから最大輝度が向上したものの、それ以外は同じ仕様に。画面を覆う強化ガラスも同様に「Gorilla Glass Victus 2」（Corning製） Pixel 10 Proの正面。Pixel 10 Pro XLとともにPixel 9 ProやPixel 9 Pro XLから最大輝度が向上したものの、それ以外は同じ仕様に。画面を覆う強化ガラスも同様に「Gorilla Glass Victus 2」（Corning製）



Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLのカラーバリエーション。左からMoonstone、Jade、Porcelain、Obsidian Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLのカラーバリエーション。左からMoonstone、Jade、Porcelain、Obsidian



Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLのリアカメラの出っ張り具合。背面ガラス（Gorilla Glass Victus 2）はシルキーでマットな質感 Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLのリアカメラの出っ張り具合。背面ガラス（Gorilla Glass Victus 2）はシルキーでマットな質感



Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLは最大100倍ズームに対応 Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLは最大100倍ズームに対応



Pixel 10 Proの右左上下側面。Pixel 10 Pro XLも同じで、ポリッシュ仕上げによる航空宇宙グレードのアルミニウム製フレームとなっており、Pixel 9 ProやPixel 9 Pro XLではSIMカードスロットが本体下側にありましたが、新たに本体上側に変更されています Pixel 10 Proの右左上下側面。Pixel 10 Pro XLも同じで、ポリッシュ仕上げによる航空宇宙グレードのアルミニウム製フレームとなっており、Pixel 9 ProやPixel 9 Pro XLではSIMカードスロットが本体下側にありましたが、新たに本体上側に変更されています



Pixel 10正面。Proモデルよりは劣るものの、Pixel 9から最大輝度が向上。画面を覆う強化ガラスも同様にGorilla Glass Victus 2 Pixel 10正面。Proモデルよりは劣るものの、Pixel 9から最大輝度が向上。画面を覆う強化ガラスも同様にGorilla Glass Victus 2



Pixel 10のカラーバリエーションはObsidianおよびLemongrass、Indigo、Frostの4色展開で、ポリッシュ仕上げの背面ガラス（Gorilla Glass Victus 2）に Pixel 10のカラーバリエーションはObsidianおよびLemongrass、Indigo、Frostの4色展開で、ポリッシュ仕上げの背面ガラス（Gorilla Glass Victus 2）に



Pixel 10の右左上下側面。サテン仕上げのメタルフレームで、Pixel 9ではSIMカードスロットが本体下側にありましたが、新たに本体上側に変更されています Pixel 10の右左上下側面。サテン仕上げのメタルフレームで、Pixel 9ではSIMカードスロットが本体下側にありましたが、新たに本体上側に変更されています



Pixel 9は望遠カメラがありませんでしたが、Pixel 10では望遠カメラが追加されたトリプル構成で、最大20倍ズームに対応 Pixel 9は望遠カメラがありませんでしたが、Pixel 10では望遠カメラが追加されたトリプル構成で、最大20倍ズームに対応

項目／機種 Pixel 10 Pixel 9 Pixel 10 Pro Pixel 9 Pro Pixel 10 Pro XL Pixel 9 Pro XL サイズ 約152.8×72×8.6mm 約152.8×72×8.5mm 約152.8×72×8.6mm 約152.8×72×8.5mm 約162.8×76.6×8.5mm 約162.8×76.6×8.5mm 質量 約204g 約198g 約207g 約199g 約232g 約221g 本体色 Indigo

Frost

Lemongrass

Obsidian Peony

Wintergreen

Porcelain

Obsidian Moonstone

Jade

Porcelain

Obsidian Rose Quartz

Hazel

Porcelain

Obsidian Moonstone

Jade

Porcelain

Obsidian Rose Quartz

Hazel

Porcelain

Obsidian 画面 6.3インチOLED

1080×2424ドット

422ppi

最大輝度3000nits 6.3インチOLED

1080×2424ドット

422ppi

最大輝度2700nits 6.3インチLTPO OLED

1280×2856ドット

495ppi

最大輝度3300nits 6.3インチLTPO OLED

1280×2856ドット

495ppi

最大輝度3000nits 6.8インチLTPO OLED

1344×2992ドット

486ppi

最大輝度3300nits 6.8インチLTPO OLED

1344×2992ドット

486ppi

最大輝度3000nits SoC Tensor G5 Tensor G4 Tensor G5 Tensor G4 Tensor G5 Tensor G4 メモリ 12GB 12GB 16GB 16GB 16GB 16GB ストレージ 128GB、256GB 128GB、256GB 256GB、512GB 128GB、256GB、512GB 256GB、512GB 128GB、256GB、512GB バッテリー 4970mAh 4700mAh 4870mAh 4700mAh 5200mAh 5060mAh 前面カメラ 10.5MP 10.5MP 42MP 42MP 42MP 42MP 背面カメラ 広角48MP

超広角13MP

望遠10.5MP 広角50MP

超広角48MP 広角50MP

超広角48MP

望遠48MP 広角50MP

超広角48MP

望遠48MP 広角50MP

超広角48MP

望遠48MP 広角50MP

超広角48MP

望遠48MP

発売日は日本を含む1次販売国・地域ではPixel 10およびPixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLが2025年8月28日（木）となっており、Googleの日本法人であるグーグル（以下、Google Japan）が運営する公式Webショップ「Google ストア」では予約注文が2025年8月21日（木）2時より開始され、Google ストアにおける価格（金額はすべて税込）はPixel 10の128GBモデルが128,900円、256GBモデルが143,900円、Pixel 10 Proの256GBモデルが174,900円、512GBモデルが194,900円、Pixel 10 Pro XLの256GBモデルが192,900円、512GBモデルが212,900円となっています。また有料の補償サービス「Google Preferred Care」はPixel 10が17,000円または900円／月、Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLが29,000円または1,500円／月となっており、Google ストアでは各機種を2025年9月8日（月）23：59までに購入すると、Pixel 10は30,000円分、Pixel 10 Proは38,000円分、Pixel 10 Pro XLは56,000円分のGoogle ストアポイントがプレゼントされます。さらに対象スマホを下取りに出すと、Pixel 10は最大49,100円、Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLは最大87,100円が支払額から引かれ、各機種ともに実質39,800円からとなります。他にも購入特典としてPixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLはAIサービス「Gemini Advanced」が使える「Google One」のGoogle AI Proプラン（6カ月分）の無料トライアル、Pixel 10はGoogle Oneのプレミアム2TBプラン（6カ月分）の無料トライアル、Pixel 10およびPixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLともに健康サービス「Fitbit Premium」（6カ月分）と動画配信サービス「YouTube Premium」（3カ月分）の無料トライアルがそれぞれプレゼントされます。日本で販売されるモデルはPixel 10が「GL066」、Pixel 10 Proが「GN4F5」、Pixel 10 Pro XLが「GYPW4」となっており、ともにおサイフケータイ（FeliCa）に対応し、各モデルともに5GのSub6のみで、ミリ波（mmWave）には非対応となっているほか、SIMはnanoSIMカード（4FF）とeSIMのデュアルSIMで、Google ストアで販売されるのはオープン市場向けメーカー版でいわゆる「SIMフリーモデル」となります。同梱品はスマホ本体のほか、1 m USB-C - USB-C ケーブル（USB 2.0）およびSIM取り出しツールのみ。なお、Google ストア以外にも移動対通信事業者（MNO）のNTTドコモやKDDIおよび沖縄セルラー電話（携帯電話サービス「au」）、ソフトバンク（携帯電話サービス「SoftBank」）にてPixel 10とPixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLが、さらに今回は新たに楽天モバイルにてPixel 10とPixel 10 Proが販売されます。また日本では昨年の「Pixel 9」シリーズに続き、Pixel 10シリーズも発表日から一部の量販店などにて実機が展示されているため、まずは外観を中心に写真を交えて紹介したいと思います。Pixel 10とPixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLはともにGoogleブランドで展開しているPixelシリーズの最新フラッグシップモデルで、2021年に発売された「Pixel 6」および「Pixel 6 Pro」ではじめて搭載された自社カスタムのチップセット（SoC）「Tensor」の最新版「Tensor G5」を搭載し、さらに高性能化してこれまでにないPixel史上最高の機能が満載となっているほか、昨年と同様に通常モデルとProモデル、Proモデルの大画面なPro XLモデルの3機種がラインナップされています。またPixel 10シリーズでは最新プラットフォーム「Android 16」において導入される最新ユーザーインターフェース（UI）である「Material 3 Expressive」が初めて搭載され、弾むようなアニメーションと滑らかな操作感によってよりパーソナルで心地よい体験を生み出し、刷新されたPixel 10シリーズのデザインを引き立て、さらには新機能などのアップデートを配信する「Pixel Drops」に加え、OSバージョンアップおよびセキュリティーアップデートを7年提供して常に最新で安全な状態を保ちます。さらに新しいカスタムSoCであるTensor G5は初代「Tensor」以来で最も大幅な進化を遂げ、史上最も効率的で高性能なパフォーマンスを実現しながらPixel 10シリーズの利用者に役立つ体験をスピーディーに提供し、Google DeepMindとの共同で設計したことによって最先端のAI機能を実行するように最適化され、最新のスマホなど向けマルチモダリティなオンデバイスAI「Gemini Nano」を実行できるチップとして日々の生活をより便利にする多くのオンデバイス生成 AI 体験を提供します。ディスプレイは各機種ともに上部中央にパンチホールが配置され、Pixel 10がActuaディスプレイ（OLED）、Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLがSuper Actuaディスプレイ（LTPO OLED）で、それぞれ前機種よりも最大輝度が向上していますが、それ以外はほぼ同じ仕様となっており、3機種ともにコントラスト比200万：1や24bitカラー（1600万色表示）、アスペクト比9：20、HDR対応は共通で、違いは明るさがPixel 10では最大2000nits（ピーク3000nits）、Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLでは最大2200nits（ピーク3300nits）となっているほか、Pixel 10はスムーズ ディスプレイ（60〜120Hz）ですが、Pixe 10 ProおよびPixel 10 Pro XLはスムーズ ディスプレイ（1〜120Hz）となっています。外観はこれまでのPixel 6シリーズから続く背面の象徴的なカメラバーが継承されつつも、Pixel 10シリーズで導入されたカメラを前面中央に配置した洗練された新しいデザインがと踏襲され、背面側も前面側もラウンドしておらず、側面がフラットになりました。素材としては3機種ともも画面を覆う前面と背面パネルともに強化ガラス「Gorilla Glass Victus 2」（Corning製）、側面などのフレームが100％リサイクル素材のアルミニウムを用いていますが、表面の仕上げが異なっており、Pixel 10は背面パネルが光沢のあるポリッシュ仕上げ、側面フレームがマットなサテン仕上げ、Pixel 10 ProとPixel 10 Pro XLは背面パネルがマット加工の絹のような仕上げ、側面フレームが光沢のあるポリッシュ仕上げとなっており、どちらも彫刻のような美しい輪郭は手に心地良くフィットするようになっています。引き続いて防水・防塵（IP68準拠）となっているほか、日本向けモデルはおサイフケータイ（FeliCa）にも対応しており、サイズは前機種と変わらないものの、質量はそれぞれ重くなっており、本体色が一部変わっています。カメラはフロントカメラがPixel 10では約1050万画素CMOS（Dual PD）＋広角レンズ（F2.2、画角95°）、Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLでは約4200万画素CMOS（Dual PD）＋広角レンズ（F2.2、画角103°）で、リアカメラは以下の構成となっており、Pixel 10ではメインの広角カメラと超広角カメラに加えて望遠カメラを搭載して超解像ズーム最大20倍、Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLではメインの広角カメラと超広角カメラ、望遠カメラを搭載して超解像ズーム最大100倍に対応しています。＜Pixel 10＞・約4800万画素CMOS（Quad PD、1／2.0型）＋広角レンズ（F1.70、画角82°）・約1300万画素CMOS（Quad PD、1／3.1型）＋超広角レンズ（F2.2、画角120°）・約1050万画素CMOS（Dual PD、1／3.2型）＋望遠レンズ（F3.1、画角23°、OIS、光学5倍ズーム、超解像ズーム最大20倍）＜Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL＞・約5000万画素CMOS（Octa PD、1／1.3型）＋広角レンズ（F1.68、画角82°）・約4800万画素CMOS（Quad PD、1／2.55型）＋超広角レンズ（F1.7、画角123°）・約4800万画素CMOS（Quad PD、1／2.55型）＋望遠レンズ（F2.8、画角22°、OIS、光学5倍ズーム）その他、USB Type-C端子（USB 3.2）やステレオスピーカー、マイク×3、空間オーディオ、ノイズ サプレッション、電源キー、音量上下キー、Bluetooth 6、NFC Type A／B、位置情報取得（デュアルバンドA-GNSS／GPS・GLONASS・Galileo・BeiDou・QZSS・NavICなど）、Thread、近接センサー、周囲光センサー、加速度計、ジャイロメーター、磁力計、気圧計、緊急SOS、災害情報アラート、自動車事故検出、安全確認、Google VPN、セキュリティ コプロセッサー「Titan M2」など。Pixel 10はWi-Fi 6E（2.4および5、6GHz）、Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLはWi-Fi 7（2.4および5、6GHz）およびUWBに対応。その他、純正ケースとして「Pixel 10 ケース」および「Pixel 10 Pro ケース」、「Pixel 10 Pro XL ケース」がともに7,920円で販売されるほか、新たにQi2準拠のワイヤレス充電に対応した「Pixelsnap」と新しいマグネット式アクセサリーも販売されます。更新中。

記事執筆：memn0ck

■関連リンク・エスマックス（S-MAX）・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Google Pixel 10 関連記事一覧 - S-MAX・Google Pixel 10 Pro 関連記事一覧 - S-MAX・Google Pixel 10 Pro XL 関連記事一覧 - S-MAX・Google Pixel 10 シリーズ が新登場 | Google Japan Blog・Made by Google 2025 | Google Japan Blog・Google Pixel 10 シリーズを徹底比較 - Google ストア・Google Pixel 10 - Google ストア・Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro XL - Google ストア・Google ストアでは Google のデバイスやアクセサリをご購入いただけます