◆パ・リーグ 西武３―２日本ハム（２７日・ベルーナドーム）

日本ハムは予期せぬアクシデントに戸惑っているうちに、ゲームセットを迎えた。１点を追う９回表の攻撃、田宮の打席で停電が発生。球場アナウンスなどもない異様な雰囲気のままゲームは進行し、２死から松本剛が出塁したが、五十幡が倒れ万事休す。新庄監督の「停電でファイターズに流れ来るかと思った。ライオンズの炎が消えたみたいな」との期待はかなわず、首位・ソフトバンクとのゲーム差は再び１に広がった。

先発の山崎が誤算だった。３回に２点を先制するも、その裏に同点に追いつかれ、４回無死から３連打で勝ち越しを許し、４回途中３失点で降板。指揮官は「山崎くんはあのチェンジアップもうやめてほしい。高めに浮く腕が振れないチェンジアップは右バッターはすごい打ちやすい」と厳しい言葉を並べ、無期限での２軍調整を言い渡した。

チームは５位・西武との２連戦で貯金を作れず後退。「実力負け。ここからは切り替えてとか関係ない。相手どうこうより勝たないといけないんで」。逆転Ｖへ残り２７戦。落ち込んでいる暇はない。（川上 晴輝）