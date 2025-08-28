米１０年債利回り低下 ５年債入札を受けて利回りは下げ幅を広げる展開＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 ５年債入札を受けて利回りは下げ幅を広げる展開＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:35）（日本時間05:35）

米2年債 3.613（-0.066）

米10年債 4.232（-0.029）

米30年債 4.916（-0.003）

期待インフレ率 2.437（+0.002）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは低下した。序盤は上昇して始まったものの、途中から下げに転じている。午後に５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回った。その後に利回りは下げ幅を広げる展開となった。



ＦＲＢの９月利下げへの期待が強まる中、２年債利回りは下げが続いている。２－１０年債の利回り格差は＋６１（前営業日：＋５７）まで拡大。



＊米５年債入札結果

最高落札利回り 3.724％（WI：3.717％）

応札倍率 2.36倍（前回：2.31倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト