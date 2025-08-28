ミュージシャン相川七瀬が、大ヒットデビュー曲「夢みる少女じゃいられない」にまつわる驚きの秘話を明かした。実は同曲は当初まったく別のタイトルで、歌詞も違うものだったという。発売直前になってプロデューサー織田哲郎が全面的に書き換えた理由とは…！？

知られざるバンドブームの余談が語られる中、下積み時代について聞かれ、「オーディションで15歳の時に織田（哲郎）さんに見つけてもらって、そこから織田さんの個人の預かりの卵で」と話し始めた相川。織田哲郎と言えば、ZARD、WANDS、DEEN、BBクィーンズなど数々のアーティストをプロデュースしたヒットメーカー。相川はその織田に見出されて以来、「曲が出来たら、『ちょっと歌ってみてとか、歌詞書いてみて』とかいう感じで」５年間を過ごし、20歳でデビュー。しかし当初は「『夢みる少女じゃいられない』っていうタイトルはどうなんかな」と思っていたという。

「いま売れたから皆普通に受け入れてるけど、これから出そうとする曲に『夢みる少女じゃいられない』は、まあまあやなっていうね」と回顧した相川。実はそれ以前に、「何回もタイトルが変わって、（最終的に）『CRAZY LOVE』っていうタイトルで、すごいかっこいいロックチューンの歌詞だったの。で、私はもうこれで行くんやと思ってたら、織田さんが『夢みる少女じゃいられない』に書き換えるって（言った）」と話すと、共演者たちから「えぇ～！」と驚きの声があがった。

その時は「これからっていう時に大丈夫かなと思った」と相川。マネージャーからも「ちょっとダサくないですか？」という意見が出て、「もうどうしようみたいな」気持ちになったという。「でも織田さんにその話をしたら、『ギリギリのところをいくんや。これはもう絶対いける』」と言われたと明かすと、濱家は「見えてんねや」とヒットメーカーの洞察力に感心。相川は「すごいなって。自分にはそういう感性がないから。（織田さんは）それでずっとヒットを生んできてるから、それを信じようと思って、ここまで来た」と述懐した。

なお、この相川七瀬の余談は８月27日に放送されたバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』で明かされた。