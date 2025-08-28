³ÆÃÏ¤ÎÅ¹Ä¹¤¬½¾¶È°÷¤ÎÅêÉ¼¾õ¶·ÇÄ°®¤·´´Éô¤ËÊó¹ð¤«¡¡»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±¡¦°¤Éô¶³µ×»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤ËÊó½·ÌóÂ«¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Î¼ÒÄ¹¤é6¿ÍÂáÊá
»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¤ÎÅêÉ¼¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤¹ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤ÎÅ¹Ä¹¤¬ÅêÉ¼¤·¤¿½¾¶È°÷¤òÉ½¤Ë¤Þ¤È¤á´´Éô¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦Íû¾»ÈÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤È´´Éô¤é6¿Í¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤é60¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Àè·î¤Î»²±¡Áª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¶³µ×»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢¸½¶â3000±ß¤«¤é4000±ß¤ò»ÙÊ§¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´´Éô¤é¤Ï³ÆÃÏ¤ÎÅ¹Ä¹¤ËÂÐ¤·¤Æ½¾¶È°÷¤é¤ËÅêÉ¼¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢Å¹Ä¹¤¬ÅêÉ¼¤·¤¿½¾¶È°÷¤òÉ½¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë´´Éô¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô»á¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô¶³µ×»á
¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢°¤Éô»á¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£