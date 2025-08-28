¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¡¡ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬¶ì¼ê¹îÉþ¤·º£µ¨3¾¡ÌÜ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Ä¤¾¤È¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½1³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯8·î27Æü¡¡½©ÅÄ¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÂçÄÅ¤¬¶ì¼ê¤Î³ÚÅ·ÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¡¢5²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç6Æü¥í¥Ã¥ÆÀï°ÊÍè¤Î3¾¡ÌÜ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Ä¤¾¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡5²ó¤òÅê¤²¤Æ3ÅÙ¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Áö¼Ô¤ò´Ô¤µ¤Ê¤¤¤È¤Î¿®Ç°¤¬¾¡¤Ä¡£2²ó¤Ï1»à°ìÎÝ¡¢³°³Ñ143¥¥í¤Ç½¡»³¤òÅê¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡£5²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¤ÏÃ¤¸Ê¤ËÆâ³ÑÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢ÂÇµå¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÊÖ¤·¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤ÐÃæÁ°¤ØÈ´¤±¤ëÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÇÁá¤¤¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ç±¦Â¤ËÅö¤ÆÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¡¢Í·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¡£¼¹Ç°¤Î¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤Ç¤ÏÅê¤²¤ë¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤¤ÃÏÊýµå¾ì¤À¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÆüËÜÀ½Å´¼¯Åç»þÂå¤ÏÆü¾ï¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Î»þ¤Ë¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»×¤¤¤À¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤ë¡×¡£¶ì¼ê¤Ë¤¹¤ëÅê¼ê¤â¤¤¤ë¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ26¤Ï¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤ËÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Å¾¸þ¤·¤¿ºòµ¨¡¢³ÚÅ·Àï¤Ï3»î¹ç0¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5¡¦09¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢2¾¡¤È»õ¤¬¤æ¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î·ã¤·¤¤¼ó°ÌÁè¤¤¤ÎÃæ¡¢Â÷¤µ¤ì¤¿½ªÈ×Àï¤ÎÀèÈ¯¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¡£62µå¤ÇÁá¤á¤Î·ÑÅê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÅê¤²¤¿¡£¼¡¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È±¦ÏÓ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£