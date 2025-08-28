「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２７日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

〈栗東〉クローバー賞で初勝利を挙げたストームサンダー（牡、安達）は、デイリー杯２歳Ｓ（１１月１５日・京都、芝１６００メートル）へ。８月の札幌で未勝利戦を勝った僚馬のジャストビート（牝）は芙蓉Ｓ（９月２７日・中山、芝２０００メートル）へ向かう。

アンクルモー産駒のマテンロウダビンチ（牡、中内田）は川田を鞍上に９月６日の阪神６Ｒ（ダート１４００メートル）でデビューを予定する。「ジョッキーに乗ってもらって、いい感触をつかんでくれた。このまま順調に向かいたい」と福永助手。

〈美浦〉初ダートとなった９日の新潟未勝利戦を圧勝したサトノボヤージュ（牡、田中博）は、オキザリス賞（１１月９日・東京、ダート１４００メートル）かカトレアＳ（１１月２９日・東京、ダート１６００メートル）へ。田中博師は「今は北海道に放牧へ出していますが、サウジダービー（２６年２月１４日・キングアブドゥルアジーズ、ダート１６００メートル）へ行くために逆算して使って行きたい」と海外に目を向ける。僚馬で、１７日の新潟未勝利戦を勝ち上がったアルバンヌ（牝）はサフラン賞（９月２８日、中山、芝１６００メートル）へ。