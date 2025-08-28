「有力馬次走報」（２７日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◆凱旋門賞（１０月５日・仏パリロンシャン、芝２４００メートル）を目指すアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博）について「来週明けくらいには（正式参戦を）決められると思う」と田中博師。

◆キーンランドＣ５着のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸）はスプリンターズＳ（９月２８日・中山、芝１２００メートル）へ向かう。

◆安田記念６着のシャンパンカラー（牡５歳、美浦・田中剛）は毎日王冠（１０月５日・東京、芝１８００メートル）で復帰。

◆皐月賞馬ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大）は戸崎圭との新コンビでセントライト記念（９月１５日・中山、芝２２００メートル）に。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。

◆ママコチャ（牝６歳、栗東・池江）は岩田望でセントウルＳ（９月７日・阪神、芝１２００メートル）へ。

◆テレサ（牝３歳、栗東・杉山晴）は松山でローズＳ（９月１４日・阪神、芝１８００メートル）へ。

◆七夕賞２着のドゥラドーレス（牡６歳、美浦・宮田）はオールカマー（９月２１日・中山、芝２２００メートル）へ。