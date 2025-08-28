10月期の日本テレビ系新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』の制作が発表された。

本作は、『こんなところで裏切り飯』（中京テレビ・日本テレビ系）のガクカワサキが脚本を手がけるノンストップ考察ミステリードラマ。

「あなたは、いい子ですか？ わるい子ですか？」。同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために……。事件を止めるため動き出した2人の同級生。しかし彼らにも秘密があり……。容疑者は同級生。真犯人は誰なのか。

演出、『だが、情熱はある』（日本テレビ系）の狩山俊輔、『笑いのカイブツ』の滝本憲吾、『街並み照らすヤツら』（日本テレビ系）の長野晋也が担当する。

あわせて、全員の顔が"プロフィール帳"で隠された異例のビジュアルも公開。彼らは一体誰なのか。本人へと繋がるヒントはその「プロフィール帳」の中に隠されているかもしれないという。